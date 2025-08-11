El Ayuntamiento activa medidas especiales de cara al aviso rojo por calor en Sevilla Una sala refrigerada en el Pabellón de San Pablo y una piscina más, entre las medidas

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la ampliación de medidas especiales para combatir las altas temperaturas que están previstas este martes por el aviso rojo por calor. Así, entre estas medidas se encuentra la apertura de una sala refrigerada del Polideportivo San Pablo, además de una piscina más, la de Nudión.

Cabe recordar que se esperan temperaturas superiores a los 42 grados este martes en Sevilla, por lo que desde el Consistorio se apuesta por medidas que ayuden a combatirlas con otras medidas adicionales. Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno local son la apertura de la Sala Gordillo con servicio de aire acondicionado de 13:00 a 21:00 horas; un refuerzo de Protección Civil ante esta ola de calor que atenderá a personas con falta de recursos climáticos; el servicio de las piscinas de Rochelambert, Alcosa, Tiro de Línea y Torreblanca, a la que se suma la piscina de Nudión; protección de personas sin hogar ampliándolas hasta 114; los centros cívicos de San Julián y Su Eminencia permanecerán abiertos hasta las 20:00.

Cabe recordar que este verano el Ayuntamiento ha reforzado la atención a personas contando con 114 plazas en casos de alerta amarilla o superior, y que están repartidas entre el Centro de Acogida Municipal (CAM), el Punto de Encuentro y Acogida de Fundación Atenea, el Centro Solidarios para el Desarrollo y el Centro de Alta Tolerancia Virgen de los Reyes. Además, se ha ampliado el horario de atención del CAM, que abre a las 8:00 y cierra a las 20:00 horas, para facilitar el acceso a comedor, duchas, consigna y espacios climatizados durante las horas más críticas.

También se mantienen ampliados los horarios en determinados pabellones deportivos para intentar permanecer a la sombra en los mismos. Los horarios son los siguientes:

DISTRITO BELLAVISTA- LA PALMERA: Centro de referencia: CD Bellavista

* C. D. Ifni: 9 a 22,30 de lunes a viernes. Fin de semana cerrado.

* C. D. Bellavista: 9 a 22,30 de lunes a viernes. Sábado: 9 a 21 horas. Domingo: 9 a 14 horas

DISTRITO CASCO ANTIGUO: Centro de referencia: CAN Telecabina.

* C. D. San Luis: De lunes a viernes: Julio de 9 a 22:30; Agosto: 9 a 14 h.

* C. D. Mendigorría: CERRADO

* CAN TELECABINA: De L a V de 9 a 22:30 h; S y D: De 9 a 15 h

DISTRITO CERRO AMATE: Centro de referencia: C. D. Rochelambert.

* C. D. Hytasa: lunes a viernes 9 a 22:30 h; sábado y Domingo: 9 a 14 h.

* C. D. Rochelambert: lunes a viernes de 9 a 22:30 h; sábado 9 a 21; Domingo 9 a 14 h.

Cuenta con Piscina de Baño Recreativo.

* C. D. Amate: lunes a viernes de 9 a 14 h.

* C. D. La Doctora: Cerrado.

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA: Centro de referencia: C. D. Alcosa

* C. D. Alcosa: lunes a viernes de 9 a 22:30 h.

Cuenta con piscina de baño recreativo

* C. D. Torreblanca: lunes a viernes de 9 a 22:30 h

Cuenta con piscina de baño recreaitivo.

* C. D. Sendai: CERRADO

DISTRITO NERVIÓN SAN PABLO SANTA JUSTA: Centro de referencia: CD San Pablo.

* C. D. San Pablo: lunes a viernes de 9 a 22.30; sábado y Domingo de 8:30 a 14:30 h

DISTRITO TRIANA LOS REMEDIOS: Centro de referencia Can Triana.

* C. D. Paraguas: lunes a viernes de 9 a 14.

* C. D. Mar de Plata: CERRADO

* C. D. Vega de Triana: lunes a viernes de 9 a 14.

* CAN Triana: lunes a viernes de 9 a 21 y sábado y domingos de 9 a 14.

DISTRITO MACARENA NORTE: Centro de referencia: CD Pino Montano

* C. D. San Jerónimo: lunes a viernes de 9 a 14:30 h.

* Piscina C. D. San Jerónimo: lunes a viernes de 8 a 22; sábados de 9 a 14 h.

* C. D. Pino Montano: lunes a viernes de 9 a 22:30 h.

DISTRITO SUR: Centro de referencia C. D. Tiro de Línea

* C. D. Polígono Sur: lunes a viernes de 9 a 14:30 h

* C. D. Tiro de Línea: lunes a viernes de 9 a 22:30 h; sábado de 9 a 14:30 h

Cuenta con Piscina de Baño recreativo de lunes a viernes.