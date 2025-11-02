El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud de casetas para la Feria de Sevilla 2026

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo de solicitud para la adjudicación de casetas de la próxima Feria. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de noviembre inclusive.

Desde el consistorio indican que la solicitud deberá de hacerse, preferiblemente, de forma ... telemática a través de la página web del ayuntamiento. Aquellos que opten por inscribirse de manera presencial podrán hacerlo en las Oficinas de asistencia en materia de Registro, Plaza de San Sebastián núm. 1, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, así como en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales (en este caso, en horario de tarde, mediante cita previa).

Abierto el plazo para solicitar la adjudicación de casetas para la Feria de Sevilla 2026💃



🗓️Hasta el 15 de noviembre.



🧾Info y documentación: https://t.co/hftmqsQFKA pic.twitter.com/kjjlhmKhTz — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) November 1, 2025 En el caso de las entidades, deberán presentar obligatoriamente la solicitud en la web. El modelo de solicitud, así como la documentación adjunta se publicarán en el Tablón de Edictos y en la web del Ayuntamiento de Sevilla. El plazo se abre para tanto la solicitud de caseta de titularidad tradicional, la primera solicitud de caseta de feria así como la renovación de caseta de titularidad perdida y la renovación de petición de caseta.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión