El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud de casetas para la Feria de Sevilla 2026

Los interesados podrán realizar la petición de adjudicación hasta el 15 de noviembre en la página web del consistorio o presencialmente

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026 fusiona el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Alcázar

Interior de una caseta en la Feria de Sevilla 2025
Interior de una caseta en la Feria de Sevilla 2025 maya balanya

S. L.

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo de solicitud para la adjudicación de casetas de la próxima Feria. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de noviembre inclusive.

Desde el consistorio indican que la solicitud deberá de hacerse, preferiblemente, de forma ... telemática a través de la página web del ayuntamiento. Aquellos que opten por inscribirse de manera presencial podrán hacerlo en las Oficinas de asistencia en materia de Registro, Plaza de San Sebastián núm. 1, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas, así como en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales (en este caso, en horario de tarde, mediante cita previa).

