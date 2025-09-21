Menos ayudas y más realidad

La escasez de promociones de alquiler con opción de compra, sólo 65 el pasado año en España, demuestra lo lejos que ha estado la Administración pública de los verdaderos problemas de los jóvenes y las patrañas con las que el Gobierno quiere hacer parecer todo lo contrario. La ayuda que ha anunciado Sánchez de 30.000 euros para este tipo de alquiler joven sólo servirá en Sevilla para quedarse con alguno de los 12 pisos en promoción que hay en la actualidad. En la ciudad hay 30.000 demandantes de vivienda y entre los precios de las VPO, el de los alquileres y los bajos sueldos de los jóvenes, la cifra no va a bajar con falsas ayudas sino con una verdadera y masiva promoción oficial adaptada a la demanda.

