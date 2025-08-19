Las averías del aire acondicionado en los trenes de Renfe superan las 4.000, una cuarta parte en la zona sur

Desgraciadamente para los viajeros, los problemas en la red ferroviaria no son una serpiente de verano. Es una realidad constatable de los últimos años, intensificada con el paso del tiempo. Es precisamente en el estío cuando más se están sufriendo esas incidencias, que van mucho ... más allá de los retrasos. En plena temporada turística y con una interminable ola de calor encima, este fin de semana han vuelto a vivirse situaciones desesperantes en el AVE. Como las que sufrieron los usuarios del Sevilla-Madrid de las 5 de la tarde del domingo, que tuvieron que hacer el viaje a casi 45 grados porque el aire acondicionado no funcionaba. Pasó algo parecido en Málaga camino a la ciudad hispalense, con tal sopor que el pasaje fue trasladado en carretera.

No se trata de unos casos aislados y, en el episodio vivido en el viaje entre la capital sevillana y la madrileña, tampoco tiene que ver con la saturación de las vías por la llegada de compañías como Iryo o Ouigo, que fue el argumento que usó el ministro de Transportes, Óscar Puente, para justificar las constantes averías en el recorrido.

La antigüedad de los vehículos y la escasez de mantenimiento en la climatización es lo que ha provocado su mal funcionamiento. Las cifras son claras. Sólo tomando como punto de partida el periodo que va entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025 se registraron 4.172 incidencias en trenes Renfe, de las cuales 957 fueron por ausencia total de climatización. Fue en la zona sur donde se concentró una cuarta parte de estos fallos.

La explicación de Renfe

Renfe atribuye el problema a que los sistemas de refrigeración de los trenes pueden desactivarse de forma automática con temperaturas extremas, por encima de los 40 grados, como ha ocurrido estos días. «En situaciones excepcionales, cuando las temperaturas exteriores superan los 40ºC o incluso alcanzan los 45ºC, los sistemas pueden activar mecanismos de protección automática para evitar averías mayores. Esto sucede porque la presión del gas refrigerante se dispara a niveles críticos, provocando una parada temporal del equipo hasta que el sistema se estabiliza. Durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias puntuales en la temperatura interior del tren», explicó la compañía después de que se tuviera que suspender el servicio entre Badajoz y Madrid el pasado junio por falta de aire acondicionado.

Desde Renfe aprovecharon también para recordar su «compromiso con la mejora continua del confort a bordo, especialmente en este contexto de cambio climático que estamos viviendo». La empresa, no obstante, está obligada a reembolsar parcial o totalmente el billete, y en algunos casos hasta una compensación por retraso según la normativa de 'Compromiso de puntualidad'.