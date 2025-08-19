Suscríbete a
Las averías del aire acondicionado en los trenes de Renfe superan las 4.000, una cuarta parte en la zona sur

Un millar de las incidencias registradas en los meses de mayo, junio y julio, fue por ausencia total de climatización

Nueva jornada de incidencias en el AVE Sevilla-Madrid: sin aire acondicionado a más de 40 grados

Ambiente en la estación de Santa Justa este mes de agosto
Ambiente en la estación de Santa Justa este mes de agosto Raúl doblado
Cristina Rubio

Desgraciadamente para los viajeros, los problemas en la red ferroviaria no son una serpiente de verano. Es una realidad constatable de los últimos años, intensificada con el paso del tiempo. Es precisamente en el estío cuando más se están sufriendo esas incidencias, que van mucho ... más allá de los retrasos. En plena temporada turística y con una interminable ola de calor encima, este fin de semana han vuelto a vivirse situaciones desesperantes en el AVE. Como las que sufrieron los usuarios del Sevilla-Madrid de las 5 de la tarde del domingo, que tuvieron que hacer el viaje a casi 45 grados porque el aire acondicionado no funcionaba. Pasó algo parecido en Málaga camino a la ciudad hispalense, con tal sopor que el pasaje fue trasladado en carretera.

