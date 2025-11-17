Suscríbete a
El AVE de Sevilla a Barcelona dejará de pasar por Madrid para reducir tiempos

Oscar Puente ha anunciado que la alta velocidad circulará a 350 kilómetros por hora entre la capital y Barcelona en tres años

Óscar Puente anuncia un plan para reducir a dos horas el trayecto del AVE Madrid-Barcelona

Osca Puente durante los desayunos de Europa Press donde ha anunciado los cambios en la alta velocidad
Osca Puente durante los desayunos de Europa Press donde ha anunciado los cambios en la alta velocidad abc
Cristina Rubio

Cristina Rubio

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que los trenes que viajen entre el sur de España y Barcelona dejarán de entrar en Madrid capital para aligerar tiempos. Esto se debe a que se va a construir una estación en Parla ... , lo que permitirá que los trenes del corredor de Sevilla- Barcelona no tengan que pasar por la estación de Atocha y la de Chamartín

