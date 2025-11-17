El AVE de Sevilla a Barcelona dejará de pasar por Madrid para reducir tiempos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que los trenes que viajen entre el sur de España y Barcelona dejarán de entrar en Madrid capital para aligerar tiempos. Esto se debe a que se va a construir una estación en Parla ... , lo que permitirá que los trenes del corredor de Sevilla- Barcelona no tengan que pasar por la estación de Atocha y la de Chamartín

Junto a esta nueva estación, Puente ha informado que la red ferroviaria española reducirá los tiempos ya que la circulación pasará de los 300 a los 350 kilómetros por hora. Una velocidad que sólo se da actualmente en China, según ha declarado el ministro. El proyecto AV350 comenzará con el AVE Madrid-Barcelona ya que «el trazado nos permite ir a 350 km/h sin tocarlo», lo que permitirá conectar las dos ciudades en menos de dos horas en aproximadamente tres años. «No solo conseguimos que los viajeros lleguen antes, sino que se genera más espacio en el surco porque el tren ocupa menos vía cuanto más rápido va», ha explicado. No se ha especificado la fecha en la que la nueva velocidad se aplique en el resto de líneas del país.

Este anuncio viene dado en una jornada en la que Sevilla vuelve a acumular retrasos e incidencias en la red de cercanías, media distancia y alta velocidad que han afectado a 19 trenes por la falta de tensión en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y la Salud, en Dos Hermanas.