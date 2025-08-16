Avanza la obra de rehabilitación de la Casa del Inglés del Real Alcázar de Sevilla La intervención ya en marcha estará acompañada de una segunda fase prevista para el año que viene

El Real Alcázar de Sevilla, declarado Patrimonio Mundial en 1987, sigue adelante con el proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Inglés, un edificio situado en la esquina noroeste de sus jardines que data de 1917 y cuyo diseño fue obra del arquitecto José Gómez Otero.

La actuación, organizada y dirigida por la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui, decana del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y otrora edil en el Ayuntamiento, permitirá recuperar y adaptar este inmueble para su actual uso como taller y almacén de herramientas de las áreas de mantenimiento y jardinería del monumento, como avanzaba ABC el pasado mes de marzo con motivo de la licitación de las obras.

Estos trabajos de rehabilitación, adjudicados a la empresa Elecnor por un importe de 216.105 euros más IVA, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses.

Entre las principales intervenciones destacan la reconstrucción del forjado y azotea del torreón de la escalera, la limpieza y conservación de las fábricas de ladrillo visto, la renovación completa de instalaciones, la mejora de la cubierta y la adecuación de los aseos y revestimientos interiores.

La intervención afectará a todo el cuerpo edificatorio y sus patios interiores, quedando para una segunda fase, prevista para el próximo año, las zonas anexas de acopio, porche de maquinaria y maceteros.

En este sentido, el concejal delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha subrayado la importancia de esta actuación: «No se trata solo de rehabilitar un edificio, sino de garantizar que los trabajadores del Real Alcázar dispongan de un espacio seguro, funcional y digno, al tiempo que preservamos un inmueble de gran valor patrimonial».

En esta línea, Bueno ha recalcado: «Estas obras son absolutamente necesarias debido al deplorable estado en el que se encontraba la Casa del Inglés, tras años de nulo mantenimiento, lo que hacía urgente su recuperación».

Asimismo, el edil de Hacienda ha añadido: «Esta obra forma parte de una estrategia más amplia de conservación y mejora de nuestras instalaciones, que compatibiliza el respeto por la historia con las necesidades actuales de gestión y mantenimiento».