Suscríbete a
ABC Premium

Aula salud

Aula Salud estrena un nuevo ciclo con un debate sobre el cáncer de próstata

La jornada está organizada en colaboración con Bidafarma, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología

Participantes nuevo encuentro Aula Salud ABC
Participantes nuevo encuentro Aula Salud ABC ABC

C. Juárez

Sevilla

Aula Salud abre un nuevo ciclo de encuentros. Esta tarde, La Galería acogerá la primera sesión de la nueva edición de este foro, organizado por ABC en colaboración con Bidafarma, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la ... Excelencia y Calidad en la Oncología como socios organizativos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app