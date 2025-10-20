Aula Salud estrena un nuevo ciclo con un debate sobre el cáncer de próstata

Aula Salud abre un nuevo ciclo de encuentros. Esta tarde, La Galería acogerá la primera sesión de la nueva edición de este foro, organizado por ABC en colaboración con Bidafarma, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la ... Excelencia y Calidad en la Oncología como socios organizativos.

La jornada, que será la primera de dos sesiones sobre el cáncer de próstata, inicia un nuevo ciclo de encuentros orientados a la divulgación de información sobre enfermedades comunes, abarcando sus riesgos y pautas de prevención con el asesoramiento de la farmacia comunitaria. El encuentro, que tendrá lugar en La Galería (Plaza de Cuba, 10) está abierto al público hasta completar aforo y la inscripción se puede realizar de forma gratuita a través de la web de Aula Salud. Igual que en anteriores ediciones, el foro estará presentado y moderado por el doctor Juan Antonio Virizuela, jefe de Servicio Oncológico Médico Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón Sevilla.

En esta ocasión, la cita contará con una mesa redonda compuestas por seis expertos sobre el cáncer de próstata. En concreto, participarán en el encuentro los doctores Jaime Bachiller Burgos, jefe de servicio de Urología de los Hospitales San Juan de Dios del Aljarafe y San Juan de Dios de Sevilla; Manuel Gutiérrez González, urólogo del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz; Francisco Rivera Muñoz, responsable de la Unidad de Próstata del Hospital de Valme y jefe de servicio de Urología en Quirónsalud; José Antonio Sánchez Calzado, jefe de sección de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y paciente de cáncer de próstata, y Ernesto Sánchez Sánchez, responsable de la Sección de Cáncer de Próstata del Servicio de Urología del Hospital Virgen Macarena.

Un nuevo ciclo

Con la jornada de esta tarde, se abre un nuevo ciclo de Aula Salud, que ya lleva dos ediciones a sus espaldas con el objetivo de tratar el cáncer desde diferentes puntos de vista y acompañándolos con la visión del ámbito farmacéutico.

Durante el último año, Aula Salud ABC ha organizado varias jornadas para tratar el cáncer desde diferentes puntos de vista, acompañándolo con la visión del ámbito farmacéutico. El pasado diciembre de Aula Salud ABC organizó un encuentro que llevó por título 'El cáncer en los mayores'. La cita contó con la participación de del doctor de Luis de la Cruz, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena; José Luis Herrero, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen Macarena; Enrique Ojeda, farmacéutico titular en farmacia Porvenir y consejero de Bidafarma, y María Candón, farmacéutica y coordinadora en la Unidad de Ensayos Clínicos de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena.

En febrero, la jornada sirvió para debatir sobre los largos supervivientes del cáncer. En la cita participaron David Vicente, jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen Macarena y Director de la Estrategia en Cáncer en Andalucía; Jesús Corral, oncólogo médico, jefe del servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jerez y presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) y Augusto González Borrego, farmacéutico comunitario y vocal de Dermofarmacia del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y certificado en Oncología para Farmacia Comunitaria por la Fundación ECO.

El penúltimo encuentro de Aula Salud ABC tuvo lugar el pasado abril, donde se habló sobre el cáncer y la mujer. La cita se desarrolló con una mesa redonda donde participaron Mónica Cejuela, facultativo Especialista en Oncología Médica de la Unidad de mama del Hospital Universitario Virgen del Rocío; Begoña Pérez, oncóloga médica Especialista en Tumores Genitourinarios Hospital Universitario Virgen del Rocío y Teresa García Manrique, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen Macarena. La jornada culminó con una ponencia a cargo de María Die Trill, psicoongóloga del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. Durante la jornada se debatió sobre cuestiones como cómo influye el género del profesional a la hora de tratar al paciente con cáncer, la diferencia entre géneros al percibir la enfermedad, qué debería cambiar desde el punto de vista sanitario, cómo tratar la enfermedad en las redes sociales o cómo combatir las desigualdades entre pacientes femeninos y masculinos.

En junio concluyó el último ciclo de Aula Salud, donde también se reflexionó sobre el cáncer y mujer en una jornada en la que participaron Carmen Delgado, cirujana y presidenta de la Asociación Proyecto Chicas Rosas; Eva Fernández; oncóloga médica en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme y especialista en tumores gástricos y urológicos; María Ángeles González, oncóloga radioterápica en el Hospital Universitario Virgen Macarena;y María Valero, directora médica del Grupo Oncoavance y oncóloga médica especialista en cáncer de mama de los hospitales Quirónsalud y Vithas Sevilla; Remedios López, presidenta de la Asociación Proyecto Mariposa Sevilla y Lucía Tocino, psicóloga en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Además de estos encuentros, en el anterior ciclo de Aula Salud ABC también se trataron diversos temas relacionados con el cáncer. El primer foro llevó por título 'Las vacunas como prevención y tratamiento: presente y futuro', al que siguió una mesa redonda donde se reflexionó sobre el papel de la farmacia comunitaria en la comunicación con el paciente oncológico.

Después de esta sesión tuvo lugar otra jornada con el tabaco como protagonista, que llevó por título 'El papel de la farmacia comunitaria en la prevención del tabaquismo'. Además, durante ese ciclo también se reflexionó sobre las sinergias médico-farmacéuticas en la atención al paciente oncológico, el cáncer en los mayores o cómo tratar a los largos supervivientes de cáncer.