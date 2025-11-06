Suscríbete a
La Audiencia de Sevilla ordena reabrir la causa sobre el perito del móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo

El tribunal ordena practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores había algún titulado en Ingeniería Informática

Nadie ha informado a los padres de Marta del Castillo de la investigación a Carcaño por el uso de Internet y un móvil en la cárcel

El móvil de Carcaño no lo ubica en el Guadalquivir ni en el vertedero de Alcalá, ni en La Rinconada la noche que mató a Marta del Castillo

Manuel Huerta, responsable de Lazarus Technology
ABC de Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el archivo acordado por el Juzgado de Instrucción número 7 en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, Manuel Huerta, a raíz del informe pericial del móvil de Miguel Carcaño en el caso ... Marta del Castillo.

