La Audiencia embarga el sueldo de Miguel Carcaño para indemnizar a la familia de Marta del Castillo El tribunal ordena la retención de su nómina penitenciaria y sólo le deja 200 euros mensuales para gastos personales

La Audiencia de Sevilla ha embargado 1.300 euros de la cuenta de peculio de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, con el objetivo de destinarlos a la indemnización que debe abonar a la familia de la víctima. Carcaño fue sentenciado en 2012 a pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil —140.000 euros para cada uno de los padres y 30.000 euros para cada una de las dos hermanas—, pero hasta ahora no había entregado cantidad alguna.

Según ha publicado Grupo Joly, el tribunal ha dictado que se retengan tanto el sueldo como cualquier otro ingreso que el interno reciba en prisión, salvo una cantidad fija de 200 euros mensuales que podrá utilizar para gastos personales. La medida se justifica en que, según argumenta la Audiencia, los presos tienen sus necesidades básicas cubiertas por el sistema penitenciario, lo que equivale a recibir en especie el salario mínimo interprofesional.

Carcaño trabajaba en la panadería de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde percibía unos 644 euros al mes. Tras la incautación de objetos prohibidos —entre ellos un ordenador artesanal, una tablet y un teléfono móvil— fue trasladado a la prisión de Archidona (Málaga). Si allí desempeña otro empleo penitenciario, el embargo seguirá aplicándose.

La orden de embargo fue dictada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla el pasado 24 de junio, a raíz de la solicitud presentada por los padres de Marta del Castillo, representados por su abogada, Inmaculada Torres. La letrada había subrayado que las cantidades que recibe el interno no se destinan a cubrir necesidades básicas, pues estas ya están garantizadas por el Estado.

Cabe recordar que en 2019 Carcaño ofreció pagar 20 euros al mes para hacer frente a la indemnización, un plan que hubiera supuesto más de 1.400 años para saldar la deuda. Sin embargo, hasta ahora no había ingresado cantidad alguna.