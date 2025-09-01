Atascados en el embudo de las obras del metro de Sevilla

Lunes 1 de septiembre, día de vuelta a la rutina para la gran mayoría de los sevillanos. La reincorporación después de las vacaciones de verano coincide este año con el avance de las obras del metro de Sevilla. Se trata de una de las más esperadas y mayores obras de los últimos años en la capital hispalense. Los trabajos que tienen que llevarse a cabo traen consigo -de forma inevitable- alteraciones del tráfico; el embudo se encuentra en la Ronda Norte y en la de Pío XII. Esto provoca que acceder a zonas como la Isla de la Cartuja desde la parte Este de Sevilla se complique; ya que las principales rutas hasta pasan precisamente por estos puntos. La línea 3 es actualmente la única que está en construcción, estando previsto que entre en funcionamiento en 2030.

ABC se ha trasladado hasta Santa Clara; concretamente a la plaza Fray Junípero Serra, donde se ubica la parroquia, para comprobar como estaba el tráfico en la mañana de este lunes hasta la Cartuja. Desde la parroquia de Santa Clara se han tomado tres rutas diferentes: por la Ronda Norte, la avenida de Llanes y la SE-30 dirección puente del Centenario.

Ronda Norte

El primer trayecto ha sido por la Ronda Norte. A las once de la mañana el tiempo estimado de llegada con esta opción era de 20 minutos. El propio navegador alertaba de varios puntos en los que el tráfico era más denso. Al incorporarse a los carriles centrales de la Ronda, a la altura del tanatorio se ha observado como la circulación no era fluida. Se ha notado cierta retención que desaparecía al avanzar hasta la avenida Juventudes Musicales, justo antes de llegar a la Glorieta Olímpica. Se ha llegado en el tiempo estimado al parque del Alamillo.

Volviendo a coger la Ronda Norte para volver a nuestro punto de partida, en ese mismo lugar; a la altura del tanatorio de la SE-30 pero en sentido contrario- el tráfico ha vuelto a ser menos fluido, ya que el paso de tres a dos carriles por las obras hace que la circulación se ralentice. Sin embargo, en el momento de este reportaje el volumen de tráfico no podía considerarse atasco. Lo que probablemente sí suceda en horas puntas.

Avenida de Llanes

Segunda ruta desde Santa Clara, esta vez el camino elegido para ir a la Cartuja es por la avenida de Llanes, cruzando el barrio de la Macarena para entrar a la Cartuja por el puente de la Barqueta. El tiempo estimado de llegada es prácticamente el mismo que el anterior, 22 minutos. El punto más complicado del trayecto ha sido en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena. Las obras provocan que de dos carriles, la calle Doctor Leal Castaño se reduzca a sólo uno para continuar por Doctor Marañón. Se ha podido ver a más de un conductor despistado en el cruce con la calle Doctor Fedriani, ya que es aquí donde el carril desparece obligando a desviarse por esta calle si uno se mantiene a la derecha. La zona suele congregar mucho tráfico por lo que este punto tiene pinta que será complicado.

Sin tráfico, tanto esta como la primera opción se pueden hacer en no mucho más de 15 minutos.

SE-30

Finalmente el último trayecto elegido para esta jornada ha sido tomar la SE-30 evitando así las zonas afectadas por el metro pero encontrándonos con un viejo conocido, el tráfico que genera las obras en el puente del Centenario. Este ha sido el camino con más tráfico y parones. El navegador marcaba 28 minutos hasta la Isla de la Cartuja desde la parroquia de Santa Clara. La retención ha comenzado a la altura de Los Bermejales, antes de llegar al Centro Comercial Lagoh. A la una de la tarde el tráfico ya era denso. Los vehículos no circulaban a más de 20 kilómetros la hora en una vía cuyo máximo permitido es de 80 kilómetros la hora. Los parones se han repetido en el momento de cruzar el puente y después de ello. Han sido 15 minutos hasta tomar el desvío dirección Cartuja. En total, 30 minutos de trayecto. Sin tráfico se tardaría unos 20 minutos.

Ante los más que probables atascos que se den mientras se construye el metro, lo mejor será buscar rutas alternativas como la SE-20; una carretera que sigue a la espera de su rehabilitación. El mal estado del firme ha provocado más de un accidente; el pasado año un conductor de avanzada edad perdía la vida en esta carretera. Las obras están previstas que comiencen antes de final de año. El supuesto vínculo de Obras Públicas y Regadíos (OPR), quien tenía adjudicada la reforma integral de los 10,3 kilómetros del vial, en la trama de corrupción del caso Koldo, hizo que se rescindiera el contrato para volver a licitarlo de manera urgente.

Paralelamente, a mediados de agosto comenzaron las obras del viaducto del metro sobre el trazado de la Ronda Supernorte (SE-20). Esta estructura salvará tanto el tráfico de dicha carretera como el actual cauce del arroyo Tamarguillo.