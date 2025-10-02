Las Atarazanas de Sevilla abrirán definitivamente en 2026 «con tecnología puntera»

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han presentado este jueves el proyecto un día después de que la llamada catedral civil de Sevilla acogiese el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ... en un gesto de Juanma Moreno por darle realce a la rehabilitación, cuya obra ha contado con una inversión de casi 20 millones de euros financiados por la propia administración andaluza y la Fundación La Caixa.

Ambas ceden ahora el testigo a la Fundación Cajasol, que será la encargada de gestionar este espacio consagrado a la difusión de la historia de América. Su presidente, Antonio Pulido, ha anunciado que 2026 será la fecha en que este plan museográfico estará terminado. «El más moderno, el más inclusivo, usando la puntera tecnología para convertir este monumento en uno de los espacios culturales más visitados de Europa», ha resaltado, asegurando que «2026 será el año de las Atarazanas».

Pulido ha destacado que las Atarazanas mezclarán historia patrimonio y tradición, pero también tecnología, ciencia, arte y cooperación económica. Además de las relaciones con América, este proyecto girará en torno a otros dos ejes, la propia ciudad de Sevilla y la historia del propio edificio.

Antes de que el antiguo arsenal vuelva a cerrar para acometer las tareas necesarias para la adecuación museográfica de este espacio dividido en planta baja, entreplanta y alta, la Fundación La Caixa ha organizado una serie de visitas guiadas, al menos durante semana, para mostrar el resultado a la ciudadanía, según ha adelantado el subdirector de la Fundación La Caixa, Rafael Chueca. La entidad informará en los próximos días del calendario de estas visitas, que serán libre y gratuita y en las que se pretende enseñar "lo máximo posible" de la intervención que se ha realizado en base al proyecto del estudio de Guillermo Vázquez Consuegra.