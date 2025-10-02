Suscríbete a
Las Atarazanas de Sevilla abrirán definitivamente en 2026 «con tecnología puntera»

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha puesto fecha de apertura a este espacio museográfico

Juanma Moreno reabre «unos días» las Atarazanas de Sevilla tras 30 años de abandono

Las autoridades presentes este jueves en la visita a las Reales Atarazanas de Sevilla
Las autoridades presentes este jueves en la visita a las Reales Atarazanas de Sevilla
Rocío Vázquez

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han presentado este jueves el proyecto un día después de que la llamada catedral civil de Sevilla acogiese el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ... en un gesto de Juanma Moreno por darle realce a la rehabilitación, cuya obra ha contado con una inversión de casi 20 millones de euros financiados por la propia administración andaluza y la Fundación La Caixa.

