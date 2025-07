Aspiración

Los números otorgan peso a los argumentos en defensa de cualquier plan. No engañan, no tienen dobleces. Los que deja el primer semestre del año de la única línea del metro vienen a demostrar que los sevillanos quieren más. Por eso, la línea uno se antoja poco. Existe en la sociedad local la necesidad palpable de contar con una red más amplia que le permita dejar en casa el coche y moverse en un transporte público seguro, rápido y limpio, pero de momento escaso. Toda ciudad que aspire a seguir creciendo demográfica y urbanísticamente debe hacerlo de la mano de un suburbano que ofrezca una amplia cobertura por la trama urbana. Este camino conlleva molestias, evidentemente, pero hay que aceptarlas. Cómo es eso de sarna con gusto no pica.

Ver comentarios (0) Reportar un error