El arzobispo de Sevilla viajará a Panamá para coronar a la Virgen de la Antigua

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, tiene previsto corresponder en los próximos días a la llamada realizada por monseñor Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, para celebrar un doble hito en dicha iglesia de América Central: por un lado los 512 años cumplidos ... desde que se erigiese como la primera diócesis en tierra firme del continente americano, y por otro el centenario como elevación a Arquidiócesis Metropolitana (1925-2025), algo que celebrarán los cristianos panameños con júbilo al ver cómo será coronada la Virgen de la Antigua, una devoción bien conocida en Sevilla, en manos del propio responsable de la archidiócesis hispalense con una corona que ha sido realizada en Sevilla por los orfebres Fernando y José Luis Marmolejo.

Así, y a raíz de la estrecha colaboración que ambos sacerdotes mantienen desde que monseñor Ulloa visitara la capital andaluza con motivo del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, don José Ángel ha aceptado la invitación cursada por el arzobispo del país americano para participar en una nutrida agenda de actos que tendrán como broche final la Coronación Pontificia a la patrona de Panamá, una distinción que ha sido concedida por el Papa León XIV. Se recuerda en este punto que la ciudad de Santa María de La Antigua fue sede de la primera diócesis y que la misma fue creada por el Papa León X con bula del 9 de septiembre de 1513, así que será uno de sus sucesores, el actual sucesor de San Pedro, quien ahora recoja el testigo con esta celebración que también tendrá su acento sevillano con la contribución del arzobispo de Sevilla.

Para comprender el nexo entre ambas latitudes es necesario recordar que para conmemorar el 500 aniversario de la llegada al Istmo de Panamá, monseñor Ulloa encargó una talla en madera policromada que fue realizada por el escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga y que fue bendecida en la plaza de San Pedro de Roma por el Papa Benedicto XVI el 24 de octubre de 2012. La imagen de Santa María de la Antigua en su venida a Sevilla fue restaurada por su autor y participó en la muestra «Sedes Hispalensis, Fons Pietatis». El comisario de la exposición, Pedro Manuel Fernández Muñoz, explicó que «la devoción sevillana que gozó de más popularidad y fervor a finales del siglo XV y durante el siglo XVI es la de Nuestra Señora de la Antigua, en un momento que Sevilla es Puerto y Puerta de Indias», declaraba. Por tal motivo existía un creciente interés por parte de Colón en ser enterrado junto a ella.

El arzobispo de Sevilla y el de Panamá, en una misa concelebrada por ambos en 2022 en la capilla de la Virgen de la Antigua Archidiócesis de Sevilla

El plan de viaje del arzobispo de Sevilla en Panamá

La idea es que Saiz Meneses parta hacia Panamá la primera semana de septiembre para ser recibido el jueves 4 por su homónimo. Para ello hay concertada el viernes 5 una visita institucional al Canal de Panamá, la vía acuática artificial de 82 kilómetros de largo que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y el sábado 6 de septiembre a las 10.00 de la mañana don José Ángel mantendrá un encuentro con los cursillistas Ultreya Jubilar Nacional. Ya el domingo 7 de septiembre será el turno de asistir a la misa típica de San Miguelito, una costumbre panameña originada tras el Concilio Vaticano II que busca implicar la espiritualidad y la cultura local mediante la música cantada en las celebraciones litúrgicas. En la eucaristía monseñor ensalzará virtudes como la alabanza y el perdón, horas antes de que a las 17.00 de la hora panameña —siete menos que la española— sea presentada la corona de Santa María de la Antigua realizada por el taller de orfebrería Marmolejo.

El lunes 8 de septiembre en la Universidad Católica de Panamá se producirá el acto en el que investirán 'Honoris Causa' al prelado manchego, que tomará la palabra para realizar la siguiente disertación: 'La Iglesia de Sevilla entre España y el Continente de la Esperanza: Madre espiritual de la primera diócesis en tierra firme, Santa María de la Antigua'. Antesala ésta del día más esperado por los cristianos de Panamá, que el martes 9 de septiembre verán cómo se celebra la misa solemne presidida por el arzobispo de Sevilla y la Coronación Pontificia de la patrona, en la que también concurrirá el deán- presidente del Cabildo Metropolitano, don Francisco José Ortiz, regresando Saiz Meneses ese mismo martes a la capital andaluza.