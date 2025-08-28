Suscríbete a
El arzobispo de Sevilla viajará a Panamá para coronar a la Virgen de la Antigua

Saiz Meneses visitará la primera semana de septiembre el Canal de Panamá, presidirá la misa típica de San Miguelito y será investido 'Honoris Causa' un día antes de colocar la presea de Marmolejo a la patrona panameña

Ignacio Liaño Bernal

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, tiene previsto corresponder en los próximos días a la llamada realizada por monseñor Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, para celebrar un doble hito en dicha iglesia de América Central: por un lado los 512 años cumplidos ... desde que se erigiese como la primera diócesis en tierra firme del continente americano, y por otro el centenario como elevación a Arquidiócesis Metropolitana (1925-2025), algo que celebrarán los cristianos panameños con júbilo al ver cómo será coronada la Virgen de la Antigua, una devoción bien conocida en Sevilla, en manos del propio responsable de la archidiócesis hispalense con una corona que ha sido realizada en Sevilla por los orfebres Fernando y José Luis Marmolejo.

