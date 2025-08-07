Suscríbete a
ABC Premium

EPISODIOS LOCALES

El arzobispo mendigo

Hace 120 años, en medio de una de las hambrunas más terribles en el agro andaluz, Marcelo Spínola se echó a la calle a pesar del calor a pedir para los braceros que no tenían qué comer

Un azulejo en San Fernando, ciudad natal, recuerda la estampa
Un azulejo en San Fernando, ciudad natal, recuerda la estampa ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En agosto de 1905 tuvo lugar una de las escenas más insólitas del siglo XX en Sevilla: todo un arzobispo, envuelto en ropajes propios de su dignidad (manteo y capelo), pidiendo limosna por las calles. A falta de imágenes fotográficas, tenemos esta instantánea debida a ... la pluma de Santiago Montoto: «Iba destocado; sobre sus hombros llevaba la capa morada de lanilla; el sol lo abrasaba; el sudor bañaba su rostro, lívido, sofocado por el calor agosteño; en los labios, su inefable sonrisa; su caminar era lento; andaba por las calles céntricas y por los barrios bajos; entraba en los palacios y bajaba a los tugurios; visitaba casinos y entraba en las tabernas. En todas partes tendía su mano esquelética pidiendo para los pobres hambrientos, y en todas partes ni uno solo le negó el consuelo que pedía».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app