Artabán, la nueva tienda de juguetes de Pepe Pinreles en Los Remedios, abre sus puertas: «Es otra vuelta de tuerca»

Su fundador de este proyecto, el empresario sevillano Juan Carlos Ramos Picchi, habla sobre la ilusión que despierta este concepto de juguetería inspirada en las tradiciones

Así son los clicks de Playmobil cofrades que se venden en la nueva tienda Artabán
Inmaculada Ruiz Muñoz y Álvaro Galván

Ya quedó resuelto el enigma que giraba en torno a Pepe Pinreles. Ese halo de misterio e incertidumbre que rondaba por las redes sociales de esta popular empresa sevillana se fue disipando hasta descubrir lo que realmente había detrás: Artabán, el nuevo proyecto de ... Juan Carlos Ramos Picchi. Se trata de un un concepto renovado de juguetería que aúna tradición y modernidad, y que desde este mismo jueves se pone en marcha en pleno barrio de Los Remedios, junto al local que la conocida marca de calcetines ya tiene allí. «Es otro salto mortal, otra vuelta de tuerca«, explica para ABC de Sevilla el propio fundador de estos negocios, quien recalca que «le hemos dado la vuelta al calcetín, como también lo hicimos con las estampitas, las 'Holy Cards', de temática cofrade».

