Artabán, la nueva tienda de juguetes de Pepe Pinreles en Los Remedios, abre sus puertas: «Es otra vuelta de tuerca»

Ya quedó resuelto el enigma que giraba en torno a Pepe Pinreles. Ese halo de misterio e incertidumbre que rondaba por las redes sociales de esta popular empresa sevillana se fue disipando hasta descubrir lo que realmente había detrás: Artabán, el nuevo proyecto de ... Juan Carlos Ramos Picchi. Se trata de un un concepto renovado de juguetería que aúna tradición y modernidad, y que desde este mismo jueves se pone en marcha en pleno barrio de Los Remedios, junto al local que la conocida marca de calcetines ya tiene allí. «Es otro salto mortal, otra vuelta de tuerca«, explica para ABC de Sevilla el propio fundador de estos negocios, quien recalca que «le hemos dado la vuelta al calcetín, como también lo hicimos con las estampitas, las 'Holy Cards', de temática cofrade».

Y es que ha sido en la tarde-noche de este 13 de noviembre cuando se ha procedido a la inauguración de esta nueva tienda Artabán en el número 24 de la calle Asunción. Además, no fueron pocos los que acudieron a los alrededores de este local de más de 200 metros cuadrados que pasa a albergar todo un universo de magia en el que niños, y no tan niños, dejarán volar su imaginación de la mano de nuestras tradiciones. «Todos hemos sido pequeños. Me acuerdo, con mis hermanas, que ellas ponían los Pinypon y yo ponía los click, y les poníamos música y jugábamos a los pasos. Es la idea de jugar, de seguir divirtiéndonos y de mantener la ilusión, que es lo que hacemos siempre en las cosas que hacemos», comenta Picchi acerca de lo que engloba este nuevo concepto de tienda, basada en clicks de Playmobil inspirados en las tradiciones.

Clicks cofrades de la nueva tienda Artabán Artabán

Al hilo de lo anterior, ahondando en la idea de crear este proyecto, el empresario sevillano recuerda «para quien no lo sepa, de nuestros inicios como empresa, el grupo se llama 'Caiclick' porque empezamos personalizando y customizando los click de Playmobil. Como no había, los convertíamos en nazarenos, acólitos y demás por encargo. Ese fue el germen. Y hoy, diez años después, cerramos ese círculo. Durante todos estos años hemos estado creando dioramas en las tiendas que tenemos, con la Semana Santa y la Feria. Esto era un paso más. Teníamos la idea, solo necesitábamos un poquito de tiempo. Llevábamos un par de años con el proyecto este en mente y estamos encantados y súper orgullosos de tenerlo aquí. Ha sido un trabajo muy duro; un trabajo de equipo brutal. Esperamos que funcione bien y que a la gente le guste, sobre todo«.

Un proyecto que llega para quedarse

Tal y como afirma Picchi, este proyecto llamado Artabán fue fraguándose durante «cerca de dos años. Durante este tiempo teníamos clara la idea. Queríamos hacer un tipo de muñequitos. Nuestra empresa siempre han sido las costumbres. Ahora tendremos un universo cofrade, un universo de Feria... Un universo de nuestras fiestas. Y, poco a poco, iremos sumando más referencias a todo este nuevo mundo que vamos a crear de juguetes. Con 'Holy Cards' conseguimos por un ratito que los niños dejaran las tablets y los móviles; ahora vamos a ver si vuelven a jugar con los juguetes«.

Habiendo adquirido Los Remedios el apelativo de «el barrio de la ilusión», y siendo este un proyecto que ha llegado para quedarse, bien podría estar presente en un momento clave que sucede en la calle Asunción, como es la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla. «Algún guiño habrá que hacerle a Artabán«, indica Picchi. No obstante, se muestra cauto ya que »primero, vamos a ver si pasa la Cabalgata por aquí, que veremos con los cortes de tráfico. Pensamos que sí. Se ha creado ya una magia que todo el mundo espera en la calle Asunción. ¿Si hay alguna novedad? Sí, pero hay que esperar. Hay que seguir al canal de ABC. Lo diremos, pero un poquito más adelante«

Por último, al ser preguntado sobre si con los clicks de Artabán podrían ser modificados con tanta celeridad en función de la actualidad, al igual que los calcetines de Pepe Pinreles, Picchi recalca que «es diferente. Se han diseñado desde cero, con uniones y articulaciones distintas. Sabíamos que era un muñeco distinto. En Artabán puede haber similitudes, pero es diferente. No podemos ser tan rápidos, pero jugaremos a customizarlos y disfrazarlos. Esto es un proyecto de muchos meses y no es tan rápido como los calcetines, pero ya nos apañaremos para estar a la última. Vamos a intentarlo. No vamos a decir que no y vamos a pensar que somos capaces«.