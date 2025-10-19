Arremete con un cuchillo contra la Policía Local cuando iba a ser detenido en Bellavista al paso de la romería de Valme

La Policía Local ha detenido este domingo a un varón de 48 años de edad en Bellavista tras arremeter contra tres agentes con un cuchillo cuando éstos intentaban detenerlo mientras pasaba la romería de la Virgen de Valme.

Este incidente, que gracias ... a la intervención de los agentes de la Policía Local de Sevilla no fue a mayores, no ha empañado la celebración de la romería otro tercer domingo de octubre, que ha transcurrido con normalidad.

Ha sido en la calle Asencio y Toledo de Bellavista, al paso de la romería, cuando varias personas requirieron la intervención de los agentes por la presencia de un varón muy nervioso que estaba protagonizando un altercado. Acto seguido, el posteriormente detenido, subió a su domicilio para bajar portando un cuchillo de 36 centímetros, 21 de hoja. Ante la presencia policial, acometió contra los agentes que tuvieron que reducirle para proceder a su detención. Tres policías resultaron heridos. El detenido se encuentra en dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

