Arremete con un cuchillo contra la Policía Local cuando iba a ser detenido en Bellavista al paso de la romería de Valme

Este individuo, que portaba un utensilio con una hoja de 21 centímetros, estaba provocando momentos de tensión entre los romeros

El detenido y el cuchillo que portaba al ser detenido por la Policía Local
El detenido y el cuchillo que portaba al ser detenido por la Policía Local ABC

J. D.

La Policía Local ha detenido este domingo a un varón de 48 años de edad en Bellavista tras arremeter contra tres agentes con un cuchillo cuando éstos intentaban detenerlo mientras pasaba la romería de la Virgen de Valme.

Este incidente, que gracias ... a la intervención de los agentes de la Policía Local de Sevilla no fue a mayores, no ha empañado la celebración de la romería otro tercer domingo de octubre, que ha transcurrido con normalidad.

