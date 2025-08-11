Cortado al tráfico un tramo de la calle Pagés del Corro por el inicio de las obras de Emasesa

Arranca en Sevilla la obra de la calle Pagés del Corro con un tramo cortado y cambios de sentido en la zona El proyecto es el más importante del plan de inversiones de Emasesa

Este lunes han comenzado las obras de la primera fase del proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas de las calles Pagés del Corro, Victoria y Luca de Tena, en Triana; lo que implica el corte al tráfico rodado del tramo de la primera de tales vías comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la avenida de la República Argentina; así como otras alteraciones adicionales en el circuito de circulación de la zona.

Esta obra constituye la actuación más importante del plan de inversiones de Emasesa, dado que cuenta con presupuesto global de 7.779.376 euros; con previsión de que los trabajos se prolonguen durante un año y medio, para renovar más de tres kilómetros de tuberías mediante una actuación dividida en cuatro fases.

La primera de estas fases ha empezado ya este lunes, según lo previsto, en el tramo de la calle Pagés del Corro comprendido entre la calle Farmacéutico Murillo Herrera y la avenida de la República Argentina; trabajos cuya duración estimada ronda los ocho meses y medio.

Para esta primera fase, en la que estará cortado al tráfico rodado citado el tramo de Pagés del Corro para permitir el desarrollo de los trabajos, el dispositivo especial contempla además cambios de sentido de la circulación en la calle Troya en su tramo entre las calles Rodrigo de Triana y Pureza, la calle Fortaleza y la calle Virgen de las Huertas.

Más novedades en el circuito de tráfico

Por otra parte, las calles donde la circulación queda limitada a residentes son la calle Salado en su tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro, la calle Paraíso en el tramo entre Virgen de las Huertas y Pagés del Corro y la calle Ardilla entre la plaza de los Mártires y Pagés del Corro.

La calle Gustavo Bacarisas también tiene el acceso limitado sólo a residentes, así como la calle Génova entre Gonzalo Segovia y Pagés del Corro, y la calle Rosario Vega en el tramo entre Fortaleza y Pagés del Corro.

Por otra parte, en la calle Pagés del Corro, en el tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Evangelista, está permitida la circulación exclusivamente en dirección hacia la calle San Jacinto.

En el resto de la zona se mantiene el plan de circulación general y se habilitarán zonas de carga y descarga de mercancías, así como los accesos a garajes afectados por las obras.

La reurbanización aparejada al proyecto recoge además la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado de la calle, teniendo prevista la plantación de 95 nuevos árboles, que darán lugar a un total de 97 árboles en dicha calle.

