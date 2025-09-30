Imagen de la columna de humo levantada por el incendio

Arde un coche junto a un colegio del Polígono Sur de Sevilla levantando una gran columna de humo Han sido movilizadas dotaciones de los bomberos y de la Policía Nacional y Local

Los servicios de emergencia han sido movilizados la tarde de este martes, ante un incendio declarado en un coche estacionado en las proximidades de un colegio del Polígono Sur de Sevilla.

Según han informado a este periódico fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, sobre las 19,45 horas se recibían aproximadamente una decena de avisos telefónicos, sobre un coche en llamas en la calle Fernando de Quiñones Chozas, en el Polígono Sur.

El coche ardía en las proximidades del colegio público Fray Bartolomé de las Casas, según los alertantes, siendo movilizadas dotaciones de los bomberos, de la Policía Nacional y de la Policía Local; mientras las llamas levantaban una gran columna de humo, visible desde la distancia.