Suscríbete a
ABC Premium

La Archidiócesis de Sevilla crea un nuevo Consejo Pastoral para asesorar al arzobispo

El objetivo de este órgano consultivo será el estudio y la valoración de las actividades de acción pastoral, sugiriendo conclusiones prácticas sobre ellas

Un encuentro para reavivar la esperanza

El arzobispo José Ángel Saiz Meneses junto a Teodoro León e Isacio Siguero
El arzobispo José Ángel Saiz Meneses junto a Teodoro León e Isacio Siguero ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde este sábado con un nuevo órgano interno que asesorará al arzobispo hispalense en el ámbito de la acción pastoral. En concreto, esta mañana ha quedado constituido el Consejo Diocesano de Pastoral, un ente de carácter ... consultivo que estudiará y valorará las actividades relacionadas con este campo de actuación y en el que se sugerirán conclusiones prácticas sobre ellas. El mismo va a estar compuesto por sacerdotes, religiosas y, especialmente, por laicos, entre los que se encuentran también representantes de las hermandades y cofradías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app