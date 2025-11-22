La Archidiócesis de Sevilla crea un nuevo Consejo Pastoral para asesorar al arzobispo

La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde este sábado con un nuevo órgano interno que asesorará al arzobispo hispalense en el ámbito de la acción pastoral. En concreto, esta mañana ha quedado constituido el Consejo Diocesano de Pastoral, un ente de carácter ... consultivo que estudiará y valorará las actividades relacionadas con este campo de actuación y en el que se sugerirán conclusiones prácticas sobre ellas. El mismo va a estar compuesto por sacerdotes, religiosas y, especialmente, por laicos, entre los que se encuentran también representantes de las hermandades y cofradías.

El arzobispo José Ángel Saiz Meneses ha presidido hoy la constitución de este nuevo órgano, que tendrá encomendados los trabajos necesarios para la elaboración de los proyectos del Plan Pastoral Diocesano. Los mismos que, posteriormente, deben obtener el refrendo del Consejo Episcopal. En este encuentro también se ha procedido al nombramiento oficial de todas las personas que formarán parte del mismo, en un tarea que el prelado ha definido como «una responsabilidad hacia a la Iglesia local, que debe motivarnos a amar más a la Iglesia, a ser más conscientes de nuestra misión eclesial y a ayudar al arzobispo».

El Consejo Diocesano de Pastoral tiene como miembros natos a monseñor Teodoro León, obispo auxiliar y vicario general; monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar y vicario general; Óscar Díaz, vicario episcopal para la Nueva Evangelización; Isacio Siguero, secretario general y canciller de la Archidiócesis; Andrés Ybarra, rector del Seminario Metropolitano; y Miguel Ángel Carbajo, director de Cáritas Diocesana. A ellos se suman hasta cuatro miembros que pertenecen a la Vida Consagrada: el hermano Fulgencio Martínez (FMS), Pilar Ríos (Ordo Virginum), Carmen Vicente (Obra Iglesia) y Fr. Jesús María Tena (OFM).

Por otro lado, Saiz Meneses ha querido integrar a dos hermanos mayores de la Archidiócesis hispalense: Ignacio María Soro, de la hermandad del Gran Poder; e Isabel María Caballero, de la hermandad de la Virgen del Valme de Dos Hermanas. Junto a ellos estarán también cinco personas designadas libremente por el arzobispo, como son Enrique Belloso, Alberto Benito, Francisco Berjano, Luisa Fernández-Cotta y Estrella Linares.

Por vicarías

De igual modo, se ha designado a un sacerdote diocesano y a un laico por cada una de las vicarías, que han sido escogidos por los consejos pastorales de zona. Así, por la Vicaría Sevilla I se ha elegido a José Miguel Verdugo y Montserrat Sánchez; por la Vicaría Sevilla II a Javier Martínez y Sonia Sánchez; la Vicaría Norte tiene como representantes a Aniceto Vadillo y Rosa Yerga; la Vicaría Sur a Manuel Franco y María Asunción Castro; la Oeste a Gonzalo Salvador Fernández y Juan Ullivarri; y finalmente por la Vicaría Este se ha desinado a Manuel Dana y Alejandro Álvarez.

Entre los miembros del nuevo Consejo de Pastoral también se encuentra el diácono permanente Miguel Sánchez; y un delegado diocesano de Pastoral por cada una de las cuatro unidades de acción pastoral: el matrimonio formado por Rafael Muñoz y Carmen Rodríguez por la Unidad de Catequesis y Formación; Yolanda Fernández por la Unidad de Caridad y Misión; Marcelino Manzano por Liturgia y Religiosidad Popular; y Manuel Jiménez por la Unidad de Pastoral Juvenil.

Forman parte de este nuevo Consejo también cuatro laicos, miembros activos de distintos movimientos o asociaciones de apostolado seglar, elegidos por el Consejo Diocesano de Apostolado Seglar. Concretamente, María Alcalde (Comunidades Neocatecumenales), Félix Arenado (hermandad de la Santa Caridad), Rocío del Nido (Salesianos Cooperadores) e Ignacio del Rey (Cursillos Cristiandad). Finalmente, se completa con Antonio Rodríguez Babío, como miembro del Cabildo de la Catedral; e Ignacio Valduérteles, como miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.

En cuanto a la Comisión Permanente, esta queda compuesta por monseñor Teodoro León, Alejandro Álvarez, Félix Arenado, Enrique Belloso, Manuel Jiménez y Pilar Ríos. Esta última, además, en condición de secretaria.