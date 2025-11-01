Un árbol de grandes dimensiones cae en plena Plaza de la Concordia de Sevilla

Al filo del mediodía de este sábado, Día de Todos los Santos, un árbol de gran tamaño ha caído en la Plaza de la Concordia en el centro de Sevilla. Ha sido sobre las 12.10 de este sábado cuando se vencía uno de ... los grandes árboles ubicados en esta céntrica plaza sevillana por la que transitan cientos de personas cada día. Se han activado por parte del Ayuntamiento a miembros de la Policía Local, Parques y Jardines y Protección Civil para llegar al lugar de los hechos y asegurar la zona.

Según testigos presenciales, no ha habido heridos de ninguna consideración después de que se cayese el este árbol de grandes dimensiones, presumiblemente tras el temporal sufrido el pasado miércoles en Sevilla, donde se sigue poniendo de manifiesto el desgaste sufrido por las copiosas lluvias. Sin ir más lejos, en la pasada noche de viernes de Halloween un muro de unos diez metros fue derribado tras el golpe de una rama de gran tamaño.

ABC

Afortunadamente, este árbol que ha caído en la Plaza de la Concordia ha venido a caer sobre la valla de obra de San Hermenegildo y no sobre el parque infantil que se sitúa en dicha plaza, aunque sí deja daños materiales especialmente en la dicha valla metalizada.

Se recuerda que la Plaza de la Concordia no es sólo un lugar de paso en Sevilla, sino que también forma parte del paisaje urbanístico más céntrico de la ciudad, con centros comerciales aledaños, bares y parkings muy frecuentados por sevillanos y turistas. Ninguno de ellos ha tenido que lamentar males mayores más allá del susto que ha supuesto ver la caída de este árbol de envergadura.