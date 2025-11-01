Suscríbete a
Un árbol de grandes dimensiones cae en plena Plaza de la Concordia de Sevilla

Ha sido al filo del mediodía cuando este árbol se ha salido del suelo y ha caído sobre la valla de una obra cercana, sin heridos en el lugar

El árbol en cuestión, sobre las vallas de una obra en San Hermenegildo este sábado
El árbol en cuestión, sobre las vallas de una obra en San Hermenegildo este sábado
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Al filo del mediodía de este sábado, Día de Todos los Santos, un árbol de gran tamaño ha caído en la Plaza de la Concordia en el centro de Sevilla. Ha sido sobre las 12.10 de este sábado cuando se vencía uno de ... los grandes árboles ubicados en esta céntrica plaza sevillana por la que transitan cientos de personas cada día. Se han activado por parte del Ayuntamiento a miembros de la Policía Local, Parques y Jardines y Protección Civil para llegar al lugar de los hechos y asegurar la zona.

