Apuñalado un hombre en el abdomen en la avenida San Juan de la Cruz de Sevilla capital

Un varón resultó herido la tarde del pasado jueves tras ser supuestamente apuñalado en el abdomen en el entorno de la avenida San Juan de la Cruz, en la barriada de Amate.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han confirmado a ... este periódico que pasadas las 19.00 horas una persona alertaba de la situación de un varón que presentaba una herida en el vientre en la avenida San Juan de la Cruz, en el entorno de una farmacia.

Desde dicha farmacia han verificado que en efecto, un hombre que sangraba abundantemente víctima de una agresión en el vientre se personó a esas horas en el establecimiento. Ante dicha situación, fueron alertadas dotaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y el 061, que movilizó una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil para trasladar al herido a un centro hospitalario, mientras la Policía Nacional investiga los hechos. Los agentes, en ese sentido, estarían recabando imágenes relacionadas con los hechos. Además, la Policía Nacional prevé poner esta tarde a disposición de la autoridad judicial al varón detenido por la presunta autoría del apuñalamiento a dos personas en el entorno de la céntrica plaza de la Gavidia el pasado miércoles por la tarde, por un conflicto vinculado a la vivienda ocupada en la que estas personas habitaban. Uno de los heridos resultó afectado por un grave corte en el cuello, mientras el otro recibió una lesión de menor gravedad, con lo que Sevilla capital ha acumulado dos apuñalamientos en apenas 24 horas.

