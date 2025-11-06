Suscríbete a
Aprobado el trazado que incluye el puente de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río

El tramo objeto de este proyecto tiene una longitud de 5,069 kilómetros

La SE-40 desatascaría casi a la mitad el puente del Centenario en Sevilla

Proyecto del futuro puente de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río
Proyecto del futuro puente de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río ABC

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la autovía SE-40 en el tramo entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río (Sevilla).

Según el ... documento consultado por Europa Press, se comenzarán a desarrollar los proyectos de construcción en coordinación con la Autoridad Portuaria de Sevilla, que deberá prever el mantenimiento del tráfico del acceso sur al Puerto, y junto al Ministerio de Defensa, de la Base Militar del Copero.

