Aprobado el trazado que incluye el puente de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la autovía SE-40 en el tramo entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río (Sevilla).

Según el ... documento consultado por Europa Press, se comenzarán a desarrollar los proyectos de construcción en coordinación con la Autoridad Portuaria de Sevilla, que deberá prever el mantenimiento del tráfico del acceso sur al Puerto, y junto al Ministerio de Defensa, de la Base Militar del Copero.

En esta línea, el proyecto recoge un estudio de tráfico para la glorieta sur de acceso a Coria del Río (Sevilla). Asimismo, se recoge la redacción de un estudio acústico que determine las zonas a proteger. El tramo objeto de este proyecto tiene una longitud de 5,069 km y está ubicado al suroeste de Sevilla, entre las localidades de Dos Hermanas y Coria del Río. Conecta con el tramo Alcalá de Guadaíra (en la A-376) - Dos Hermanas (A-4) al oeste; y con el tramo Coria del Río (A-8058) - Almensilla (A- 8054) al este. De esta forma, se cerrará el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49, dando servicio a importantes flujos de tráfico, parte de los cuales se ven obligados a utilizar actualmente la SE-30. La actuación contempla la construcción de un puente sobre el río Guadalquivir, de aproximadamente 3,5 km de longitud. El tramo atirantado, de 726 m de longitud, tiene un vano central de 366 metros de luz y las pilas fuera del cauce, y para realizar el cálculo que permita el paso de los barcos, se ha licitado recientemente un contrato por 4,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Ineco.

