Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Posible parricidio en Garrucha: detienen a la madre de un niño de cuatro años muerto en la playa
Directo
El Día de la Bandera de Andalucía, desde el Palacio de San Telmo

Aprobada la construcción de cuatro nuevos edificios de 60 viviendas en el Polígono de San Pablo

Estos solares llevaban dos décadas en desuso y en un principio iban a ser destinados a usos comerciales e industriales

Urbanismo desbloquea dos parcelas en San Pablo y Amate para construir 500 viviendas en Sevilla

El solar de la calle Jerusalén en el polígono de San Pablo
El solar de la calle Jerusalén en el polígono de San Pablo abc

S. L.

Sevilla

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla va a proponer este jueves al Consistorio la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación para la construcción de cuatro edificios de 60 viviendas en la calle Jerusalén, número ... 15, situado en el Polígono Sur de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app