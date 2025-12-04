Aprobada la construcción de cuatro nuevos edificios de 60 viviendas en el Polígono de San Pablo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla va a proponer este jueves al Consistorio la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación para la construcción de cuatro edificios de 60 viviendas en la calle Jerusalén, número ... 15, situado en el Polígono Sur de Sevilla.

Como ya adelantó en su día ABC, se trata de un par de parcelas que llevaban en desuso desde hace ya más de veinte años. En un principio, se articularon como suelos destinados a otros usos comerciales e industriales, aunque la crisis inmobiliaria del año 2008 truncó definitivamente los proyectos terciarios que se estaban ejecutando en ellos, dejando como legado dos esqueletos de hormigón sin ningún tipo de aprovechamiento a los que ahora se dará una alternativa.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo han confirmado a este periódico que estos cambios en los solares serán posibles por las opciones que ofrece el nuevo marco de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) a la hora de revitalizar la ciudad e impulsar la oferta de vivienda. Con esta norma, es posible abordar cambios en los usos del suelo, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible y a la regeneración de la ciudad.

Hasta ahora, el gobierno de José Luis Sanz ya había impulso proyectos de la misma índole en otros terrenos de la capital hispalense, a los que ahora se sumarán estas dos parcelas. La que pertenece a Rusticana Real Estate S.L. se ubica en la calle Jerusalén del Polígono de San Pablo, un distrito que, como señala el Ayuntamiento, es el peor dotado de espacios libres de toda la ciudad, lo que justifica la viabilidad de cambiar la calificación de la parcela.

En ella se construyó hace más de dos décadas un edificio comercial que se quedó paralizado por la obsolescencia de estos formatos en el sector del retail. Actualmente, parte de la estructura sigue en pie, pero la parcela está en desuso. Tiene una superficie de 12.180 metros cuadrados y, con la nueva calificación, contará con una edificabilidad de 31.650 metros cuadrados. Allí se ubicarán cuatro edificios de doce plantas con 62 viviendas cada uno y zonas comunes. El uso terciario se mantiene en la planta baja.﻿