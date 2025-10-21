La apertura de la calle central y la recuperación de los restos romanos, los asuntos pendientes de la Fábrica de Artillería

La magnitud de la reforma en la Fábrica de Artillería, de la que hoy se cumple un año de su estreno como centro cultural y para la que se han invertido casi 25 millones de euros, hace que todavía resten importantes flecos por perfilar ... aún dentro de esta primera fase. Uno de ellos tiene que ver con la reapertura de la calle central que conecta las calles Eduardo Dato y Cofia. Una vez llevado a cabo el acondicionamiento de esta vía, el ICAS está ultimando los estudios de seguridad previos pertinentes ya que con dos accesos se necesitará más vigilancia en el centro. Fuentes municipales aseguran que «se abrirá muy pronto», aunque sin precisar una fecha concreta. Cabe recordar que en estos momentos está en vigor un contrato de mantenimiento de tres años, que expira en 2027. Por eso, el Ayuntamiento ya trabaja en la próxima licitación de un nuevo contrato, en esta ocasión con duración de dos años y valorado en 85.000 euros anuales.

Las obras en la Fábrica de Artillería comenzaron en 2020, una década después de que este BIC fuese adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla; la llevaron a cabo una UTE formada por Heliopol y Ferrovial. Esta rehabilitación, financiada en buena parte por los fondos europeos, tenía un importe original de 17 millones de euros, muy lejos de los casi 25 que se han estirado para la culminación del Centro Magallanes.

Parte del encarecimiento de los trabajos se debió al hallazgo de sobresalientes restos arqueológicos de época romana en el patio de Crisoles. Urbanismo no descarta la exposición de estos tesoros, aunque al principio tuvo que aparcarse debido al coste de la cripta que iba a permitir esa puesta en valor. No fue lo único que se desechó de este proyecto como, por ejemplo, la instalación de una cafetería, pero sí lo más sensible desde el punto de vista patrimonial e histórico. Lo que sí se hizo fue la documentación y la cautela de los hallazgos, entre otros una piscina de almacenamiento de agua de origen romano de once metros de largo, un mosaico geométrico y hasta dos fases de estructuras de ladrillo relacionadas con pavimentos de 'opus signinum'. Estos elementos evidencian la existencia de una 'uilla' periurbana en la ciudad de Hispalis, esto es, una instalación residencial y productiva rural de época romana extramuros de la ciudad, en la margen derecha del río Tagarete.

Desde la Gerencia confirman que se estudia recuperar el proyecto de exhibición de estos restos que hacían aún más atractiva la visita a la antigua fundición que fundara Juan Morel justo hace 460 años. La reactivación de esta fase costará en torno a los 1,5 millones de euros y se llevará a cabo en próximas anualidades.