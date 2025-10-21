Suscríbete a
ABC Premium

La apertura de la calle central y la recuperación de los restos romanos, los asuntos pendientes de la Fábrica de Artillería

Urbanismo traslada para próximas anualidades el proyecto arqueológico con un coste de 1'5 millones de euros

El Ayuntamiento de Sevilla proyecta la segunda fase de la reforma de la Fábrica de Artillería

Entrada a la Fábrica de Artillería por la calle Cofia, aún cerrada
Entrada a la Fábrica de Artillería por la calle Cofia, aún cerrada Raúl doblado
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La magnitud de la reforma en la Fábrica de Artillería, de la que hoy se cumple un año de su estreno como centro cultural y para la que se han invertido casi 25 millones de euros, hace que todavía resten importantes flecos por perfilar ... aún dentro de esta primera fase. Uno de ellos tiene que ver con la reapertura de la calle central que conecta las calles Eduardo Dato y Cofia. Una vez llevado a cabo el acondicionamiento de esta vía, el ICAS está ultimando los estudios de seguridad previos pertinentes ya que con dos accesos se necesitará más vigilancia en el centro. Fuentes municipales aseguran que «se abrirá muy pronto», aunque sin precisar una fecha concreta. Cabe recordar que en estos momentos está en vigor un contrato de mantenimiento de tres años, que expira en 2027. Por eso, el Ayuntamiento ya trabaja en la próxima licitación de un nuevo contrato, en esta ocasión con duración de dos años y valorado en 85.000 euros anuales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app