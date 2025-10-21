Apedreado un autobús de Tussam en el Vacie con la fractura de una de sus lunas laterales

Un autobús de la empresa municipal de transporte urbano de Sevilla, Tussam, ha resultado apedreado la noche de este martes cuando circulaba por las inmediaciones del asentamiento chabolista de El Vacie, cuya erradicación con la plena integración social de sus habitantes constituye uno de ... los retos históricos de la ciudad hispalense, que cuenta además con seis de los 15 barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España.

Los hechos habrían acontecido poco antes de las 20.30 horas, cuando un autobús de Tussam habría sido objeto de un apedreamiento, que al menos ha causado la fractura de una de sus lunas laterales, en el entorno de la glorieta más próxima al poblado chabolista, donde confluyen las avenidas de parque Sierra de Castril, Ingeniería y Tecnología. Por aplicación del protocolo de emergencia, la ruta a la que estaba adscrito el citado autobús habría sido desviada hacia un itinerario alternativo.

Además, la incidencia habría motivado la movilización de dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional, sin que hasta el momento haya trascendido daño alguno sobre las personas, más allá de desperfectos materiales.

La incidencia surge después de que el pasado 30 de septiembre, un conductor de Tussam que prestaba servicios en la línea especial del aeropuerto fuese víctima de una grave agresión en el entorno de San Bernardo.

Se habría producido una leve colisión entre el autobús y un turismo privado y al bajar el conductor para solucionar los aspectos documentales del incidente, habría sido agredido por las dos personas, padre e hijo, que viajaban en el coche, incluso con la conocida técnica del «mataleón», un caso de amplia difusión, al suponer un suma y sigue a las incidencias que viene sufriendo este servicio público, en paralelo a otros servicios como el sanitario, cuyos facultativos afrontan igualmente no pocas agresiones.

La plantilla de Tussam, recordémoslo, acordó finalmente cancelar su paro de unos minutos programado para el 16 de septiembre por las agresiones que sufren los conductores, ante los compromisos de Tussam y del Ayuntamiento como socio único de la empresa, para aspectos como asignar «funciones específicas» a una unidad de la Policía Local para que atienda expresamente «los requerimientos urgentes» de la entidad ante incidentes de violencia y para «un patrullaje preventivo y sectorizado de los itinerarios de la red de líneas, con especial atención a zonas donde se producen conflictos de convivencia».

Entretanto, Tussam tiene limitados los recorridos de las líneas 30, 31 y 32 por determinados espacios del Polígono Sur, el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales, por los repetidos apedreamientos sufridos por los autobuses.

Mientras la empresa municipal de transporte urbano esgrime la necesidad de garantizar plenamente la seguridad de conductores y viajeros antes de restituir los recorridos por dicho barrio, marcado por situaciones de exclusión social y delincuencia, así como ímprobos esfuerzos institucionales y ciudadanos por transformar su realidad social; los colectivos vecinales de la zona piden la recuperación «inmediata» de los itinerarios garantizando la seguridad, avisando de que la situación «está proyectando una imagen del Polígono Sur que hunde y estigmatiza mucho más» a esta zona de Sevilla.