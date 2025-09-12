Aparecen otros dos gansos muertos en el Parque de los Príncipes de Sevilla

Dos nuevas aves han aparecido muertas este viernes en el Parque de los Príncipes de Sevilla. Se trata de dos gansos que se suman a la lista de aves que han muerto estos últimos días en la capital hispalense en sus distintos parques y jardines y que ha propiciado que se mantenga una especial vigilancia por la aparición de la gripe aviar, que se está cobrando la vida de estos animales.

En este mismo recinto del barrio de Los Remedios apareció hace unos días un cisne muerto. El hecho de que hayan aparecido dos aves muertas este viernes no implica el cierre del parque porque no llega al mínimo de tres que establece el protocolo para plantearse el cierre de un recinto por prevención.

Cabe recordar que el protocolo de Salud señala que deben ser un mínimo de tres aves muertas dentro de 24 horas para que se actúe más allá de la retirada de los ejemplares muertos y la prevención con desinfección del recinto.

Por otra parte, en el Ayuntamiento de Sevilla esperan poder tener buenas noticias con la reapertura de parques cerrados con motivo de los brotes de gripe aviar que han aparecido estos últimos días. En este sentido, el delegado de Hacienda y Gobernación del Ayuntamiento, Juan Bueno, señalaba que «espero que las novedades sean buenas. Han aparecido dos gansos muertos en el Parque de los Príncipes, pero no cumple el protocolo de la Junta para cerrarlo. Es bueno que tengamos un protocolo de actuación. Estamos en ver qué ocurre cada día y lo que sí estamos es muy pendientes para tomar las medidas necesarias. Los servicios municipales están trabajando intensamente para devolver la normalidad a los parques de la ciudad. Espero que dentro de un rato les podamos avanzar que van a ponerse a disposición de los sevillanos los espacios públicos que están cerrados, pero a medida que se vayan tomado las medidas».

Bueno seguía explicando que están colocando «la señalética para explicarle a las personas que están allí lo que nos manda el protocolo de la Junta de Andalucía es una parte del protocolo, pero la desinfección es la más importante. Se toman medidas, la Junta comprueba que se han tomado, y se reabren los parques».

Además, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento volvió a insistir en la tranquilidad respecto al contagio humano, ya que «las autoridades sanitarias lo repiten constantemente: es muy difícil que se contagie en personas y de momento no se ha producido que yo sepa ninguno, ni hay riesgo de que se produzcan. Esto es competencia de las autoridades sanitarias que es la comunidad autónoma, nosotros estamos colaborando con ellos».