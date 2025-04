Apagón de luz en Sevilla, en directo: última hora de los cortes e incidencias en Andalucía

Durante la mañana de hoy, 28 de abril de 2025, España ha sufrido un apagón generalizado en todas las provincias de Andalucía. Ni semáforos, ni trenes, ni cobertura a Internet. Conoce en tiempo real todas las novedades y las últimas noticias en Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Jaén, Almería, Cádiz y Huelva.

Andalucía no ha sido ajena al apagón eléctrico que ha sufrido la red en España y en diferentes puntos de Europa y Marruecos. De momento, las fuentes oficiales no tienen una explicación para lo sucedido.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) está analizando el apagón por si fuera un ciberataque. De momento no hay conclusiones.

En Córdoba , hospitales como el Reina Sofía o el de San Juan de Dios funcionan con generadores están con generadores. Los semáforos no funcionan. El apagón se ha extendido de forma progresiva en los barrios cordobeses, donde vecinos y comerciantes han salido a la calle.

Ante el apagón general, mantén la calma, sigue nuestros consejos. Evita desplazamientos innecesarios por el fallo de semáforos y usa solo telefonía para lo imprescindible y no saturar la red.

Ante la dificultad de conducir con semáforos apagados debido al corte de luz en Sevilla, el Ayuntamiento aconseja no desplazarse en coche.