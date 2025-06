Antonio García, segunda nota más alta de Selectividad en la UPO: «Hay que sacrificar muchas cosas»

Antonio García, natural de Alcalá de Guadaira y alumno del Colegio Alemán de Sevilla, ha conseguido obtener un 13'899 en las Pruebas de Acceso a la Universidad, lo que le coloca como la segunda nota más alta de la sede de la UPO. Lo curioso del caso de Antonio es que él únicamente necesitaba aprobar el examen para poder acceder a la carrera a la que aspiraba, ya que pretende estudiar Física en Múnich, sin embargo, ya que su «plan B» es el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla, necesitaba obtener en torno a un 13'7.

Para Antonio, la clave de los resultados está en la disciplina. Prueba de ello es que ha intentado estudiar todos los días al menos dos horas como mínimo. Su rutina de estudio así lo demuestra: «después de comer me ponía a las 16:00 hasta las 21:00 o 21:30», descansando entre esas horas «cuando me lo pedía el cuerpo», ya que «no puedes estar todo el día estudiando porque te da algo». Su disciplina en el estudio le ha llevado a hacer ejercicios hasta en Nochebuena, asegura que «hay que renunciar a muchas cosas: pasar tiempo con la familia... hacer deporte», sin embargo, también dice que «no he estado encerrado en casa, a la fiestas que me han invitado he ido». En Navidades se centró en adelantar materia para que no se le acumulase después, tratando de estar siempre al día en todas las asignaturas. Mientras que en Semana Santa se centró en estudiar, por que cuenta que «no vi muchos pasos», mientras que «en Feria fui un día».

Antonio ha intentado estudiar todos los días, tanto los días de diario como los fines de semana. Los viernes estudiando por la tarde, al igual que el sábado, que estudiaba todo el día si no salía un rato por la tarde y los domingos que invertía el día entero haciendo ejercicios. Curiosamente, teniendo un perfil tan orientado a las ciencias, la asignatura en la que menos nota ha sacado es Física, con 'solamente' un 9'5. Entre todas sus notas acumula un 13'899, aunque gracias a su disciplina asegura que «mirando atrás, no ha sido tan difícil».

Ahora se va a Alemania para estudiar física en Múnich, donde estará con varios compañeros del Colegio Alemán y asegura que «tengo ganas de independizarme y vivir la vida de estudiante universitario». Antonio se muestra muy satisfecho con los resultados y ahora podrá disfrutar, por fin, de unas merecidas vacaciones de verano.