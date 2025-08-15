Un año de la crisis de gobierno de José Luis Sanz, un año en blanco de Minerva Salas

El 15 de agosto de 2024 el alcalde de Sevilla caminaba con una muleta por un esguince de tobillo, lo que le impidió realizar la procesión con la Virgen de los Reyes. Sin embargo, ni este contratiempo ni el carácter festivo del día ... de la Asunción frenaron la remodelación del equipo de gobierno catorce meses después de llegar a la Plaza Nueva. Una vez el paso de la patrona estaba dentro de la Catedral, José Luis Sanz dio a conocer los cambios, que se resumían en dos movimientos: la defenestración de Minerva Salas y el reforzamiento de su núcleo duro, a los 'juanes' (Bueno y De la Rosa), se le unía Álvaro Pimentel.

El fichaje de Minerva Salas en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2023 fue una sorpresa. Sería la número dos en las listas de los populares, aunque para muchos fuera y dentro del partido ese movimiento era cuanto menos extraño. Consumada la victoria la noche electoral, el alcalde le otorgaba plenos poderes en Cultura, la segunda tenencia de Alcaldía y la portavoz del gobierno en los plenos. Se convertía así en la mujer fuerte de su equipo. Pero pronto surgieron las dudas sobre el acierto de esa operación política, sobre todo porque la Delegación de Cultura se convirtió desde el primer minuto en una grieta por la que el alcalde tenía que asumir una crisis tras otra: el Festival de Cine Europeo, la clausura del Lope de Vega o el caos interno en el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) con la dimisión de dos gerentes durante el primer año de mandato. Sabía que era por ese flanco su gobierno era débil, pues en pocos meses tenía a todo el sector cultural en contra.

A esto se unía algunas maniobras de la propia Salas para intentar buscar un acomodo en la Junta de Andalucía. Se rumoreaba que volvería a la administración autonómica de la mano de Patricia del Pozo cuando Juanma Moreno la rescató para asumir de nuevo Cultura. Eso cambió a partir del 15 de agosto de hace un año. Minerva Salas era defenestrada a la tercera tenencia de alcaldía y asumía las riendas de una delegación de mucho nombre y poca relevancia política y en gestión: Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

El tercer movimiento de Sanz con Minerva fue retirarle la portavocía del gobierno municipal en favor de Juan Bueno, con un perfil mucho más político. La decisión de hace un año del alcalde ha tenido un efecto directo: Salas ha perdido todo protagonismo en la vida municipal. Sus apariciones públicas o convocatorias son escasas (una decena en todo el año) y sus intervenciones en los plenos no existen. Pareciera como si el alcalde hubiera perdido una edil en el transcurso del mandato. Para colmo en este periodo ha sido nombrada vocal de la nueva directiva de la Real Federación Española de Fútbol con Rafael Louzán, lo que compagina con su acta de concejal.

Los beneficiados

En contraposición al ostracismo de Minerva Salas, el alcalde decidió reforzar su núcleo duro, conformado por Juan Bueno y Juan de la Rosa, al que se unió Álvaro Pimentel. El primero, la mano derecha del alcalde, asumió el peso político del gobierno, la portavocía en los plenos, ha impulsado las negociaciones de los presupuestos con Vox,... El segundo es quien tiene entre las manos el principal eje de acción de Sanz: Urbanismo. Nadie puede negar que la ciudad está en obras, hasta 200 en estos momentos, según el propio alcalde. El tercero, que fue un fichaje de Ciudadanos, asumió hace un año más competencias políticas, incluyendo en su área de Cartuja y Parques Innovadores las atribuciones de Movilidad, hasta entonces gestionadas por José Lugo, quizás el lunar en la gestión de Pimentel, que pasaba a ser segundo teniente de Alcaldía al tiempo que dejaba labores más institucionales como la presidencia del Pleno en manos de Manuel Alés.

Otra de las figuras que relanzaba la remodelación de hace un año era la de Angie Moreno, que además de Turismo, asumía el reto de calmar las aguas en el sector cultural y parece que lo ha conseguido, porque vienen más mansas. Las obras en el Lope de Vega están en marcha con el objetivo de la Bienal de Flamenco de 2026; ha impulsado el Festival de Ópera y ha ordenado el ICAS de la mano de Fernando Mañes, entre otras cuestiones.

Los otros cambios, los distritos, fueron de menor calado, como por ejemplo José Luis García pasó a Sevilla-Este, dejando el Polígono Sur en las manos de Blanca Gastalver, quien sí ha acaparado este año mucho protagonismo al tener las competencias de Educación y ser los colegios y la mejora de sus instalaciones una de las preocupaciones del alcalde, como la limpieza, que sigue suponiendo un quebradero de cabeza para el primer edil pues no alcanza los estándares que buscaba y la ciudad sigue sucia. Todo ello a pesar de que Evelia Rincón, que pasó a ser quinta teniente de alcalde, asumió más competencias en materia de limpieza.