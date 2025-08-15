Suscríbete a
Sevilla

Un año de la crisis de gobierno de José Luis Sanz, un año en blanco de Minerva Salas

El 15 de agosto de 2024 el alcalde esperó a que la Virgen de los Reyes entrase en la Catedral para anunciar la remodelación de su equipo, en la que el principal cambio se produjo en Cultura, fuente inagotable de crisis el inicio del mandato

Minerva Salas, en un pleno de junio de 2024, antes de ser relevada en Cultura, junto a Sanz, Bueno y De la Rosa María Guerra
Jesús Díaz

El 15 de agosto de 2024 el alcalde de Sevilla caminaba con una muleta por un esguince de tobillo, lo que le impidió realizar la procesión con la Virgen de los Reyes. Sin embargo, ni este contratiempo ni el carácter festivo del día ... de la Asunción frenaron la remodelación del equipo de gobierno catorce meses después de llegar a la Plaza Nueva. Una vez el paso de la patrona estaba dentro de la Catedral, José Luis Sanz dio a conocer los cambios, que se resumían en dos movimientos: la defenestración de Minerva Salas y el reforzamiento de su núcleo duro, a los 'juanes' (Bueno y De la Rosa), se le unía Álvaro Pimentel.

