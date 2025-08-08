¿Y si todo el año fuera agosto? Una fantasía distópica que alguna vez se le habrá pasado por la cabeza a cualquiera que haya tenido que pasar el mes vacacional por excelencia en Sevilla. Con o sin escapadas de fin de semana a las ... playas cercanas, que eso poco importa ahora, porque de lo que se trata es de imaginar cómo sería la vida cotidiana si todos los meses del año fueran agosto. O sea, si hubiera el mismo nivel de actividad en la ciudad que ahora.

Las calles están desiertas a ciertas horas del día, sólo transitadas por turistas despistados deseosos de rellenar el casillero de visitas imprescindibles a los monumentos más representativos. Hay sitio en muchas zonas congestionadas de vehículos donde habitualmente es prácticamente imposible.

Es la gran ventaja de la movilidad agosteña: el tráfico rodado disminuye una media del 30% en las horas punta, la circulación es mucho más fluida salvo en las salidas hacia la playa en momentos muy concretos y, por lo general, hay plazas libres donde aparcar por toda la ciudad. Incluso allí donde parece imposible el resto del año. Además, la zona azul de estacionamiento regulado se exceptúa todas las tardes y los sábados de julio y agosto.

Claro que todo esto tiene una cara oculta que no es tan agradable: la reducción del horario regulado es inversamente proporcional al aumento de gorrillas a la caza del auto que busca aparcamiento, el transporte público disminuye sus frecuencias de paso y hasta hay menos taxis disponibles. Qué se le va a hacer.

Entonces, quedamos en que es más fácil que nunca moverse por la ciudad en agosto… siempre que no hayan cortado la calle por algún tipo de obra que estos días proliferan como hongos (reasfaltado, canalizaciones, pavimentación… el catálogo es interminable) aun sabiendo que no todas estarán concluidas para septiembre cuando vuelva todo el mundo de sus vacaciones. Incluso te pueden parar en el puente de Triana a pleno sol para no interrumpir el rodaje de una producción audiovisual con sandías de atrezo.

De acuerdo, pero, ¿a dónde ir? Las barras de los bares están a medio gas, los restaurantes vuelven a admitir comensales sin reserva y, en general, la vida vuelve a adquirir su ritmo pausado y tranquilo que tenía antes de las prisas. Eso… si siguen abiertos el bar de la esquina y el restaurante de la plaza, que también tiene el personal derecho a descansar. Hasta las parroquias reducen misas y los sacerdotes se turnan entre sí.

La relación de organismos públicos que reducen su horario veraniego nos daría para una página entera. Dependencias oficiales que sólo atienden de 9 a 14 horas y cierran los sábados las hay a manojitos. La excepción a la regla no escrita es la oficina de Emasesa en el Prado de San Sebastián, que atiende ininterrumpidamente de 8 a 19.45 horas de lunes a viernes salvo entre el 4 y el 17 de agosto en que la atención al público se reduce de 8 a 15.45 horas. Es lo que hay.

Agosto es mal mes para resolver cuestiones pendientes. Médicos y clínicas aplazan citas o anulan las que se pidieron con antelación. Pero tampoco hay mucho donde entretenerse, salvo en horario nocturno cuando la ciudad se despereza del largo sueño de la siesta. Las tardes de agosto no son para leer. Al menos, en público. La propia biblioteca provincial Infanta Elena, que organiza actividades para darle vida a las mañanas, cierra por las tardes. En el caso de la red de bibliotecas municipales, el horario matutino se prolonga desde el 23 de junio hasta el 15 de septiembre. También las universitarias cierran a las 14 horas este mes. Decididamente, no es tiempo de lectura.

Ni de museos. El de Artes y Costumbres Populares, en el pabellón mudéjar de la Plaza de América, también restringe su horario de todo el año: entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, sólo puede visitarse de 9 a 15 horas de martes a domingo. Idéntico horario en el Museo de Bellas Artes aunque sólo por este mes, entre el 1 y el 31 de agosto. Al menos, el Caixaforum, de iniciativa privada, mantiene el horario habitual. No todo es negativo. El Alcázar y la Giralda mantienen sus horarios e incluso añaden visitas nocturnas y otras experiencias pensando en el público estival que siempre son bienvenidas.

El comercio también se resiente en el mes más terrorífico para la cuenta de explotación en Sevilla. Cada lector podrá sumar su propia experiencia a la de este paseante: la tienda de grabados de la esquina se va de vacaciones pero en el cartel no anuncia cuándo volverá; la peluquería de caballeros echó el cierre el sábado 2 hasta final de mes, desencantado de perder el tiempo sin que entren los clientes; la frutería, a partir del sábado 9; el pescadero, hasta el martes 19, primer día de lonja tras el intransitable puente de agosto; en la gestoría fiscal sólo va a quedar una secretaria de guardia… por si se cae la Giralda, expresión humorística que todos los periodistas hemos usado alguna vez ante la inminencia de nuestro descanso.

Si hay una palabra que define agosto, esa sería inclusive. Este paseante cree que sólo se usa en agosto o, desde luego, predominantemente este mes. Es vital para aclarar al personal las fechas de apertura y cierre de los establecimientos, que de otra manera la clientela se trabuca y no hay manera de enterarse: «del 4 al 18 inclusive» quiere decir que no abrirá hasta el día siguiente del reseñado en la papela pegada en la cancela o fija en el escaparate.

Aquí, para llevar la contraria, no vamos a echar el cierre y permaneceremos abiertos del 1 al 31 de agosto inclusive. Que ustedes lo pasen bien.