El Paseante

¿Y si todo el año fuera agosto?

Calles desiertas, huecos de aparcamiento en zonas congestionadas, cenas sin reservas y otras delicias del mes vacacional por excelencia

Bibliotecas y museos con horario reducido, comercios cerrados, citas aplazadas o anuladas, la otra cara del agosto hispalense

Todo se mueve al ralentí, como si estos días de la canícula estuvieran descontados de antemano del calendario

Escaso trasiego veraniego en las calles del centro
Escaso trasiego veraniego en las calles del centro Raúl Doblado / ABC
Javier Rubio

Javier Rubio

Sevilla

¿Y si todo el año fuera agosto? Una fantasía distópica que alguna vez se le habrá pasado por la cabeza a cualquiera que haya tenido que pasar el mes vacacional por excelencia en Sevilla. Con o sin escapadas de fin de semana a las ... playas cercanas, que eso poco importa ahora, porque de lo que se trata es de imaginar cómo sería la vida cotidiana si todos los meses del año fueran agosto. O sea, si hubiera el mismo nivel de actividad en la ciudad que ahora.

Comentarios
0
