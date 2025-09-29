Ángeles Gallego formaliza su candidatura a Rectora de la US apostando por la renovación y la trasparencia La que fuera directora del Centro de Formación Permanente aspira a suceder a Miguel Ángel Castro

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Ángeles Gallego Águeda, ha formalizado este lunes su candidatura a Rectora de la Universidad de Sevilla tras haber completado el registro en la sede del Rectorado. La candidata mostró su «ilusión» y su «honor» por tener la oportunidad de liderar la hispalense, y aseveró que presentará su programa próximamente.

Sea como fuere, Gallego se presenta como «una visión renovadora y comprometida con un modelo de gestión más participativo y transparente». Ángeles Gallego se convierte así en la quinta candidatura formal en dirigir la Hispalense, tras haber pasado ya por el registro Carmen Vargas, Manuel Felipe Rosa, José Luis Gutiérrez y Ana López.

Gallego es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Graduada en Medicina y fue la directora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, un cargo al que renunció para centrarse en su candidatura.

Según informa la candidatura, «tras anunciar en septiembre su intención de liderar la institución, Gallego inició un proceso activo de escucha en todos los campus, reuniéndose con estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, de administración y servicios, con el objetivo de construir un proyecto colectivo que responda a las necesidades reales de la comunidad universitaria»

