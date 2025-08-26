Suscríbete a
ABC Premium

Así está el 'Anastasio Senra', el barco con el que Lipasam limpiaba la lámina del río

El estado de la embarcación, un año en dique seco, ha obligado a externalizar el servicio

Enfado en Lipasam con Muñoz por sus críticas a la falta de limpieza en las Tres Mil Viviendas

El barco Anastasio Senra, en una imagen de archivo. En detalle, desperfectos que presenta en la actualidad
El barco Anastasio Senra, en una imagen de archivo. En detalle, desperfectos que presenta en la actualidad ABC

R. V.

Al barco de Lipasam no lo moverán porque está para el arrastre. La embarcación 'Anastasio Senra' permanece en dique seco desde hace justo un año debido a su pésimo estado, lo que dificultaba las labores de limpieza en la lámina del río, ... que es la zona que le corresponde mantener al Ayuntamiento de Sevilla. Ante esta circunstancia, el Consistorio sacó a licitación el arreglo del barco, que tiene una antigüedad de más de 30 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app