Así está el 'Anastasio Senra', el barco con el que Lipasam limpiaba la lámina del río

Al barco de Lipasam no lo moverán porque está para el arrastre. La embarcación 'Anastasio Senra' permanece en dique seco desde hace justo un año debido a su pésimo estado, lo que dificultaba las labores de limpieza en la lámina del río, ... que es la zona que le corresponde mantener al Ayuntamiento de Sevilla. Ante esta circunstancia, el Consistorio sacó a licitación el arreglo del barco, que tiene una antigüedad de más de 30 años.

Sin embargo, el expediente de contratación quedó desierto después de que la empresa inicialmente propuesta para su adjudicación modificara la oferta económica presentada, que ascendía a 32.100 euros más IVA. El arreglo, dado el estado ruinoso del bote, costaría más del triple, en concreto, 80.000 euros más IVA. Por todo ello, se concluyó que la embarcación era inviable y se propuso su enajenación definitiva. Defienden desde el Consistorio que la «prioridad» es que la dársena esté limpia» y por esta razón a finales del pasado julio inició el procedimiento para la externalización de este servicio, aprobando los pliegos para la contratación del mismo a la embarcación 'Alfonso XIII' por un precio de más de 70.000 euros al año.

Esta circunstancia fue criticada este fin de semana por el Grupo Municipal Socialista, al acusar al gobierno de José Luis Sanz de externalizar el servicio de limpieza y lamentando que «los sevillanos acabarán pagando más por un servicio que ya estaba incluido en la gestión de Lipasam».

Por su parte, la delegada de Limpieza y Parques y Jardines, Evelia Rincón, hizo alusión a que el catamarán «no superó la inspección técnica tras años de abandono bajo el PSOE», lo que obligó a actuar de forma definitiva.

Lo cierto es que el informe de ese análisis del estado del 'Anastasio Senra' al que ha tenido acceso a este periódico no deja lugar a dudas. En la descripción del mismo, hasta se refiere a la dificultad para definir el material en el que está hecho. Así, se contempla que el barco presenta dos vigas de acero, aunque con un alto «grado de corrosión». Además, en 14 zonas de la estructura exterior se ha perdido totalmente el gel-coat, afectando superficialmente con diferentes profundidades en las zonas al laminado. En dos de ellas aparece osmosis. Continúa el detalle de la inspección que el barco tiene dos aperturas en estribor en el mamparo estanco a proa de cámara de máquinas y que su cierre requiere de una reparación estructural. Además la defensa está descolgada y la cubeta de limpieza tiene un grado severo de corrosión en sus esquinas.

La bomba contra incendio no funciona y la rejilla de aspiración está en mal estado. En cuanto a la madera, el informe concluye que las maderas de los asientos se encuentran con grietas, lo que provoca la pérdida de integridad estructural.

Ante esto, el Ayuntamiento, ha contrarrestado la ofensiva de la oposición asegurando que esta situación es «fruto del abandono del catamarán durante los ocho años de gobierno socialista». Además, ha defendido que no «trabajan para privatizar, de hecho estamos contratando personal». El empleado que se ha visto afectado por la retirada del 'Anastasio Senra' ya se encuentra reubicado en la plantilla de Lipasam, que cuenta con más de 1.600 personas.