Ana López presenta con un fuerte respaldo su candidatura a Rectora de la US

Ana López, en el centro, con todas las personas que acudieron a mostrarle su apoyo

La Catedrática de Psicología y ex Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López, ha presentado en el registro del rectorado su candidatura a Rectora de la Universidad de Sevilla, en unas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 30 de octubre. La catedrática ha realizado una llamativa puesta en escena por el fuerte respaldo que ha enseñado en el acto de entrega de los documentos, donde unas 30 personas han acudido a la cita para apoyarla y aplaudir su iniciativa.

La candidata ha afirmado esta ilusionada con el proyecto que ha definido para conducir la universidad de los próximos seis años. El lema de su campaña, 'Pensando en ti', presenta un gobierno gobierno construido en torno a las personas que conforman la comunidad universitaria y a su bienestar, y en torno a la institución.

Para lograr su elección, Ana López presenta un programa en el que los principales objetivos y medidas van dirigidos a la internacionalización, la digitalización, así como la atención a la comunidad universitaria y la responsabilidad con la sociedad en la que está inmersa la Universidad de Sevilla.

López, que ha formado parte del equipo de gobierno del todavía rector, Miguel Ángel Castro, señala que «seguirá contando con la participación de la comunidad universitaria», ya que la considera «especialmente importante para que el diagnóstico y las propuestas recogidas respondan a las necesidades percibidas» por la misma.

Ana López presenta su candidatura tras un largo periodo de reflexión y anuncia que «he tomado la decisión desde el compromiso con la universidad pública, la responsabilidad y con el espíritu de servicio público y la coherencia que siempre han caracterizado mi gestión», tras considerar agotada su etapa como Vicerrectora.

Cabe recordar que la candidata es Catedrática de Psicología del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, adscrita al Departamento de Psicología Experimental, que ha publicado más de 70 artículos en revistas de reconocido prestigio y, actualmente, forma parte del Grupo de Investigación Mujeres, Bienestar y Ciudadanía.