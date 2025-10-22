Ana López, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla: «No voy a pactar con nadie, no propiciaré una candidatura Frankenstein»

Con experiencia en la gestión al haber formado parte del equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro, Ana López (catedrática de Psicología del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento) decidió dar el salto para intentar ser la primera rectora de la ... Universidad de Sevilla, con un programa en el que pone el foco en las deficiencias que su equipo detecta en la institución, defendiendo la labor realizada y focalizando su propuesta en la mejora de personal docente, investigador y estudiantado, aunque sin prometer imposibles.

-¿Qué le motivó para presentarte a las elecciones?

-Pues ya tengo una experiencia en gestión dilatada, he sido vicerrectora durante varios años y varias legislaturas, además de directora de Recursos Humanos. Esto me ha dado una experiencia y una visión que me ha permitido valorar y diagnosticar cuáles son los retos, los problemas de la universidad, unos problemas que no solamente hemos detectado nosotros, sino también la comunidad universitaria con la que nos hemos reunido. Además, también tengo decidido que yo ya acababa mi periodo de gestión como vicerrectora, que ya no iba a repetir. O daba el paso planteando un proyecto o ya volvía a mi clase y a mi investigación.

-¿Cuáles son los puntos esenciales en los que actuar en la Universidad si sale elegida?

-En primer lugar, hay que abordar un estilo de gobernanza diferente, más participativo, más trabajando en la corresponsabilidad y el cogobierno. También la simplificación burocrática en la comunidad universitaria, todos los colectivos están reclamando simplificación porque la burocracia nos está paralizando mucho, por lo que hay que avanzar en la digitalización. Por otra parte, debemos realizar un análisis y una planificación de las dos plantillas importantes que tenemos, PDI y PTGAS, ya que más de 750 personas se jubilan en los próximos cinco años, por lo que hay que ver qué tipo de plazas necesitamos, la Universidad del siglo XXI no puede tener la misma configuración que la Universidad del siglo XIX. Otra de las cosas es simplificar la gestión de la investigación, analizar el plan de investigación para intentar apoyar a todas las ramas del conocimiento. Por último destacaría poner en valor la la docencia y reforzar los apoyos a la igualdad de oportunidades en el estudiantado.

-¿Hay igualdad en la US?

-La universidad es parte de la sociedad, en la que sigue habiendo brechas. Llevamos tres planes de igualdad, tres diagnósticos y ha habido brechas que se han reducido muchísimo. Por ejemplo, ahora mismo la distribución de hombres y mujeres en el PDI, a excepción del cuerpo catedrático, es paritaria. La mayor parte de los órganos son paritarios, siempre que no sea un órgano unipersonal, porque los órganos unipersonales, por ejemplo, director y directora de departamento, decano y decana, pues ahí sigue habiendo brecha. Vamos avanzando pero todavía no estamos al nivel de al menos el 40-60 que marca la ley.

-¿Qué le pareció la polémica sobre los cursos para enseñar a hacer macarrones o planchar a los hombres que salió de su departamento?

-La Junta de Andalucía tenía una campaña que tenía que ver con la brecha en el cuidado doméstico, acciones y actividades diarias, con financiación de la propia Junta. Pusimos unos títulos más bien metafóricos que llamaban la atención. Por supuesto, el contenido de los cursos no tenía nada que ver ni con aprender a coser, ni a cocinar, ni hacer macarrones; sino que se iba a hablar de modelos de cuidado, de modelos de masculinidades, de conflicto en el ámbito familiar. Quizá en aquellos momentos, como ya era campaña preelectoral y habíamos manifestado nuestro deseo de ser candidata..., pues bueno, en otro momento no hubiera tenido ese impacto y no se hubiera difundido así.

-¿Puede hablar de renovación quien viene del equipo de gobierno saliente?

-Si yo no hubiera sido miembro de un equipo de gobierno y conociera y tuviera la experiencia de la universidad que tengo, no me hubiera presentado. La experiencia me da una capacidad y un conocimiento profundo de la universidad que me permite hacer un diagnóstico adecuado y también plantear líneas de actuación. Si mira en mi equipo ahora mismo no hay ninguna persona que haya estado en el Consejo de de Dirección. El equipo que a mí me acompaña es tan continuista o tan poco continuista como el equipo que acompaña a otro candidato que está hablando de ese continuismo. El cambio hay que concretarlo. El cambio por el cambio no es nada. El cambio es qué proyecto tiene usted, cómo lo va a desarrollar, con qué estilo de liderazgo y con qué estilo de gobernanza.

-¿Ve posible pactos de su candidatura con otras en el caso de no pasar el primer corte?

-Yo no voy a pactar porque para mí es muy importante que las personas que me acompañan tengan una visión y la compartan. Yo soy una persona muy leal y también exijo también lealtad a las personas que me acompañan, pero sobre todo que compartan una vocación de servicio, un estilo de acercamiento, de compromiso con la comunidad universitaria. No me veo dirigiendo otro equipo, propiciando una especie de candidatura Frankenstein. No voy a pactar para ser vicerrector a cualquier precio, no todo vale.

-¿Aprobaría usted la compensatoria para los estudiantes?

-Sí, lo llevamos en el programa de gobierno. En los estatutos no se aprobó por tres votos, y creo que hay suficiente madurez tanto en el profesorado como en el estudiantado para que se regule la compensatoria.

-Le preocupa el déficit que hay en las cuentas de la universidad.

-Yo confío mucho en los órganos de gobierno y las cuentas del último año fueron informadas favorablemente por la auditoría externa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno y de manera unánime fueron aprobadas por el Consejo Social. Lo que sí que tenemos que reivindicar es que se cumpla el modelo de financiación de las universidades públicas, que está aprobado por la Junta de Andalucía. También tenemos que intentar incrementar los ingresos por actividad propia.

-¿Debe estar mejor relacionada la US con universidades extranjeras?

-Tenemos que intentar tener alianzas con las principales universidades. Eso es una tarea que tenemos que hacer en esta legislatura y que pasa por hacer un análisis y un diagnóstico y un plan de las oportunidades de internacionalización que tenemos y de aprovechar las redes que ya tenemos e intentar ampliarlas.

-¿En qué manera puede la universidad ayudar a que el talento para tenerlo?

-Tenemos un plan de captación de talento que tenemos que potenciar, y si nosotros queremos retener el talento y no queremos que se nos vaya de nuestra universidad, esto empieza por el estudiante de doctorado.