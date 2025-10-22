Suscríbete a
ABC Premium

Ana López, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla: «No voy a pactar con nadie, no propiciaré una candidatura Frankenstein»

Con la experiencia de haber sido vicerrectora bajo el mandato de Miguel Ángel Castro, la candidata a rectora señala que irá hasta el final con su equipo y duda de los que prometen el «cambio por el cambio, sin un proyecto»

La Junta Electoral pone líneas rojas a los candidatos de la Universidad de Sevilla: 'no' al uso de aulas ni promesa de subida de notas

Ana López, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla
Ana López, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla Raúl Doblado
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con experiencia en la gestión al haber formado parte del equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro, Ana López (catedrática de Psicología del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento) decidió dar el salto para intentar ser la primera rectora de la ... Universidad de Sevilla, con un programa en el que pone el foco en las deficiencias que su equipo detecta en la institución, defendiendo la labor realizada y focalizando su propuesta en la mejora de personal docente, investigador y estudiantado, aunque sin prometer imposibles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app