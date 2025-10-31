La AMPA del colegio Jacaranda de Sevilla Este avisa de alumnos con «enormes picaduras de insectos» por el polvo y la «mugre»

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio Jacaranda de Sevilla Este ha denunciado públicamente que «la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos», incluso con notorias picaduras a los niños, marcan la actualidad de este centro coincidiendo con ... una merma de la plantilla de limpieza del Ayuntamiento, que se habría visto reducida de cinco a dos efectivos.

«Este problema es recurrente desde hace un año por una disminución en el número de empleados que desarrollan la tarea de limpieza. En respuesta a nuestros escritos y protestas se palió la problemática desde la administración con la contratación temporal de algunos trabajadores extra, pero el colegio nunca llegó a los cinco peones de limpieza» que le correspondería, señala la AMPA.

En el actual curso escolar, según estas familias, este colegio de 650 alumnos, más de medio centenar de profesores, el personal de las actividades extraescolares y la circunstancia añadida de afrontar unas importantes obras de sustitución de las pistas deportivas que han acarreado polvo, albero y un aumento de insectos como consecuencia de la remoción de tierras, la comunidad educativa habría visto reducida de tres a dos personas la plantilla de limpieza.

«Ello además sin la figura del 'barrepatio', que lleva más de un año y medio de baja sin que la misma haya sido cubierta, lo que llevó a que fueran los propios padres quienes tuvieran que barrer el patio para la pasada fiesta de fin de curso», denuncian, avisando de que el centro educativo está «sucio, con gran cantidad de polvo, los baños sucios y las papeleras llenas». «El colmo de esta lastimosa situación es que ya son varios los casos de niños a los que les han aparecido ronchas y enormes picaduras por los insectos», señalan acusando al Gobierno local de «dejación de funciones».

El Ayuntamiento, de su lado, defiende que está acometiendo actualmente en este centro la importante obra de reforma integral de las pistas deportivas, que cuenta con un proyecto de más de 538 000 euros y que «pondrá a fin a esta situación de abandono que sufre este espacio y, por ende, el propio centro, desde hace más de siete años»,

«Esta acción atiende una demanda histórica de esta comunidad educativa y pone de manifiesto el firme compromiso de este gobierno municipal en sacar del abandono de décadas los colegios de Sevilla y en poner los pilares de una educación pública de calidad, por la que apostamos decididamente, como aquí se vuelve a demostrar. Sevilla y sus colegios están en marcha», destacaba el alcalde, José Luis Sanz, a cuenta de la contratación de esta obra.