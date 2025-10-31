Suscríbete a
La AMPA del colegio Jacaranda de Sevilla Este avisa de alumnos con «enormes picaduras de insectos» por el polvo y la «mugre»

La AMPA avisa de «dejación» y el Ayuntamiento esgrime las obras por más de medio millón para renovar las pistas deportivas del centro educativo y su apuesta por los colegios

El Ayuntamiento arreglará una de las pistas deportivas más grandes de un colegio en Sevilla

Imagen de unos de los alumnos afectados por las picaduras
Imagen de unos de los alumnos afectados por las picaduras AMPA CEIP JACARANDA
Fernando Barroso Vargas

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio Jacaranda de Sevilla Este ha denunciado públicamente que «la mugre, el polvo, las telarañas y los insectos», incluso con notorias picaduras a los niños, marcan la actualidad de este centro coincidiendo con ... una merma de la plantilla de limpieza del Ayuntamiento, que se habría visto reducida de cinco a dos efectivos.

