Álvaro Martín, presidente de la Audiencia de Sevilla: «La neutralidad no puede confundirse con una abstención social porque todo juez es garante de la Constitución» El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha presidido el solemne acto de jura del cargo, al que han asistido el alcalde, el consejero de Justicia, el subdelegado del Gobierno o el arzobispo, entre otras autoridades

El magistrado Álvaro Martín ha jurado al mediodía de este viernes su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y, por ende, como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En un discurso de altura, como ha sido el sentir mayoritario de todos los compañeros de la Carrera Judicial, de la Carrera Fiscal o de la Abogacía lo han acompañado, ha realizado una radiografía de la situación de la Administración de Justicia en Sevilla con sus retos y sus déficits, pero también ha analizado la situación de la Justicia a nivel nacional haciendo un llamamiento a sus compañeros de toga: «La neutralidad política no puede confundirse con una abstención social porque, en última instancia, todo juez es garante de la constitución y del resto del ordenamiento jurídico».

El acto solemne en la Audiencia de Sevilla ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y al mismo han asistido, entre otras autoridades, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el teniente general Carlos Melero Claudio, jefe de la Fuerza Terrestre, el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, la juez decana, Reyes Vila, representantes de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, así como de las facultades de Derecho de la ciudad, además de otras autoridades militares y judiciales.

Arropado por muchos compañeros de la Carrera Judicial, entre ellos su padre, quien fuera juez de la Sala de lo Social del TSJA Víctor Martín, el nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla ha jurado su cargo con presencia del crucifijo, dejando claro en sus palabras, por momentos muy emotivas, la importancia de la fe en su trayectoria personal y profesional».