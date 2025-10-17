Como 'El Almendro' por Navidad ha vuelto la UCO a Emvisesa en busca de más papeles y más madera para continuar con esa investigación judicial surgida de la escucha policial de una conversación presuntamente relacionada con un blanqueo de capitales y el narcotráfico. La visita ... demuestra que hay más que investigar por parte de una juez que ha decretado el secreto de las actuaciones en un asunto rodeado de coincidencias de negocios y relaciones de parentesco y amistad entre antiguos gestores municipales que tienen en común una caseta de Feria. Una caseta en la que durante años se ha reunido esa otra 'alta sociedad sevillana' que creció al amparo de sus 'conocimientos' políticos. ¿Dónde están los que hablaban del «urbanismo bajo sospecha»?

