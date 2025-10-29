Suscríbete a
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

Alfonso Castro: «La Universidad de Sevilla debe despartidizarse; las candidaturas políticas no son la mejor opción»

«El proyecto debe de ser de seis años. Si un candidato cumple 68 años, el rectorado va a ser un interregno. No va a poder transformar nada»

Alfonso Castro se presenta a dirigir la Universidad de Sevilla: «El rector quería perpetuarse en el poder»

Alfonso Castro, candidato a rector de la Universidad de Sevilla
Alfonso Castro, candidato a rector de la Universidad de Sevilla Raúl Doblado
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

