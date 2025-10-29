Alfonso Castro: «La Universidad de Sevilla debe despartidizarse; las candidaturas políticas no son la mejor opción»

Fue el último en hacer pública su candidatura a rector de la Universidad de Sevilla pero el primero que alzó la voz para pedir el sufragio universal ponderado. Ahora Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, aspira a agrupar el voto descontento para evitar que la « ... atomización» impida una alternativa renovadora. Aboga por la desprecarización del profesorado, la descentralización y la despartidización de la institución.

Primeras elecciones por sufragio universal. ¿Qué le parece que sean siete candidatos?

El propio sufragio universal ponderado lo posibilita. Las elecciones claustrales tenían el efecto disuasorio de que no se presentaba casi nadie, porque era muy difícil ganarle a la candidatura oficialista. De hecho, nunca se ganó a una candidatura oficialista. Hasta cierto punto es esperable que esto pueda ocurrir. En la Complutense a veces se presentan hasta más.

¿Entonces lo lógico es que haya segunda vuelta...

Parece lo previsible porque eso puede atomizar un poco el votoo. Si hay personas que quieren una renovación, que no desean apoyar a una candidatura continuista, que procede del tronco rectoral, si tampoco quieren una candidatura liderada por un candidato que no puede cumplir con el mandato por edad y que solamente puede estar dos o a lo sumo tres años, cuando es imprescindible estar el sexenio completo o personas que no quieren candidaturas que puedan verse vinculadas con intereses externos. Reivindico el agrupamiento del voto en torno a mi candidatura. Una candidatura sólida que tiene opciones de salir.

¿Está haciendo un llamamiento a otros candidatos a sumarse?

No. Hago un llamamiento al votante, al elector. Hago un llamamiento de que agrupe el voto en torno a mi candidatura porque tiene opciones de salir. Y una atomización del voto en ese ámbito, en ese espacio que yo reivindico, podría tener el efecto no deseado de que no haya una candidatura renovadora en segunda vuelta, si atomizamos en exceso.

Se considera el más crítico frente a otros continuistas del equipo del rector...

Bueno, lo he sido siempre, desde la independencia, con lealtad institucional. Además soy el candidato que ha reivindicado el sufragio universal ponderado en la época en que otros candidatos votaban en contra del sufragio universal ponderado.

Se refiere a un claustro de mayo del 2023...

Está grabado y se ve cómo hay personas que se presentan a las elecciones, que votan con el rector una declaración contra la LOSU, que incluye el sufragio universal ponderado. En ese claustro estábamos cinco candidatos y sólo hubo tres personas, si no me falla la memoria, que nos manifestamos a favor del sufragio universal. De esas tres personas, dos van en mi candidatura.

¿Quiere decir que hay cuatro candidatos que se presentan por un sistema, el del sufragio, al que se opusieron?

Efectivamente. Cualquier persona que haya estado en los equipos rectorales, con independencia de cuál pueda ser su pensamiento, siempre apoyó el sistema claustral porque era el sistema apoyado por los rectores.

¿Qué es lo que es más urgente a cambiar en la US?

Es absolutamente fundamental desprecarizar las plantillas. Esto es fundamental. Tenemos grandes bolsas de profesores precarios. De hecho, la plataforma Precarius ha solicitado el voto para mi candidatura.

¿Se refiere a darle un sueldo digno? Hay algunos que cobran 1.300 euros...

Sobre todo tienen cargas docentes muy elevadas por sueldos paupérrimos, con una gran inseguridad, sin reconocimiento a su labor de investigación. Verdaderamente, si no consiguen una acreditación, su situación es dramática y estamos hablando ya de personas de treinta y tantos y cuarenta años.

Y hay muchos que se están marchando también, igual que los egresados, porque no tienen buena situación en la Universidad de Sevilla.

Es imprescindible dignificar a nuestras profesiones y fortalecer nuestras plantillas. Tampoco se deben externalizar tanto los servicios. Hay que hacer una buena política de reposición, por supuesto, de las plantillas del personal que tenemos y apoyarlas. Es decir, una universidad que no cuida a su personal es una universidad destinada a la disfunción.

Todos los candidatos hablan de descentralización y desburocratización.

Hablan de la descentralización los grandes recentralizadores también. Los que lo que han hecho es centralizar y burocratizar los servicios hasta el infinito. Nosotros hablamos desde la trayectoria de quien ha sido decano muchos años y que en su ejecutoria intentó hacer en nivel de sus competencias exactamente lo contrario. Hay que descentralizar de verdad, con recursos humanos y recursos económicos. Que la mayor parte de la financiación vaya a los centros, que es donde está la vida. A los centros. Y hay que revitalizar el concepto de un campus integrado por varias facultades, donde se proyecte y se potencie el asociacionismo de los estudiantes.

«La gestión económica en la Universidad de Sevilla ha sido un desastre. Con viajes a Vietnam o China»

¿No ve a los estudiantes poco movilizados, algo pasotas?

Ha habido un cierto apagón informativo desde el punto de vista institucional tampoco es que haya habido una gran campaña de información. Eso lo hemos tenido que hacer los candidatos en nuestras redes.

Se supone que el rectorado tiene que mantener la neutralidad...

Al rectorado ciertamente le interesa que no se movilice buena parte de lo que se movilizaría al margen de sus estructuras. Las estructuras rectorales se van a movilizar. Lo que le interesa, por tanto, al rectorado es que no se movilice todo lo que está fuera de esas estructuras.

¿No hay que criticar tanto a la Junta de Andalucía como los anteriores?

La crítica si se hace desde el respeto y desde el conocimiento es algo consustancial al ejercicio universitario. Ahora bien, lo que no se debe hacer y a muchísimos universitarios nos ha producido quebranto, es utilizar a la institución universitaria para otros fines y para hacer otras cosas. Las cosas se pueden plantear de formas más dialogantes, más pausadas.

¿No se debe usar la US para hacer política?

Efectivamente nosotros no estamos para eso. Cuando estamos gestionando una corporación que tiene cinco siglos y 80.000 personas, tenemos que ser cuidadosos y entender que aquí el pensamiento es muy variado y que nosotros no estamos para hacer política, estamos para incidir en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural. Y para defender causas que puedan ser justas, pero no para hacer partidismo, porque eso te aleja de una parte importante de los miembros de la comunidad.

¿Está siendo limpia la campaña? Se han visto cosas llamativas como videos...

Esas imágenes son extremadamente alarmantes porque lo que están acreditando es que en ese centro no se ha votado con los mínimos niveles de privacidad. Y eso es muy preocupante porque el voto es secreto y no se puede realizar con ningún tipo de presión ni de coacción. Hay rumores de que hay profesores que han ofrecido sobrenotas. Este tipo de prácticas, que además proceden siempre del mismo ámbito, son prácticas muy preocupantes.

Si esos votos cuentan, ¿lo impugnarán? La Junta Electoral ha sido dura...

El comunicado de la Junta Electoral ha sido muy duro. Y confiamos, y de hecho percibimos, que ese tipo de prácticas se han paralizado. Porque además han experimentado un profundo rechazo en la comunidad. Nosotros no hemos presionado absolutamente a nadie ni lo haremos jamás. Hemos hecho una campaña limpia y esperamos que la campaña y los recuentos se produzcan con total limpieza.

También se han cuestionado los gastos de una candidata en viajes...

Esas cifras producen sonrojo. En una universidad donde hay tantísimos compañeros en condiciones precarias.

Y donde hay un déficit de millones...

Se habla que de 8 a 20 millones de euros. Ya veremos que nos encontramos ahí dentro. Y habrá que hacer una auditoría independiente, por supuesto. La gestión económica ha sido un desastre. Esto es así. La reivindicación que se ha pretendido hacer en el debate también ha producido sonrojo. Cuarenta y tres mil euros en siete meses de viajes parece una cosa realmente asombrosa. Es exactamente lo contrario a una gestión sobria, austera y bien enfocada. Viajes a Vietnam, a China desmedidos. Y todo sin que se haya visualizado ningún tipo de efecto positivo de tales dispendios.

¿Tiene ya pensado su equipo si es elegido rector?

El equipo está pensado y el proyecto es de seis años. Esto es absolutamente prioritario. En primer lugar porque dos, tres, cuatro años, es insuficiente. Y en segundo lugar, porque someteríamos de nuevo a la comunidad universitaria a la tensión que supone nuevas elecciones en dos, tres años. Si un candidato va a cumplir 68 años va a ser un rectorado de transición. Un interregno. No se va a poder transformar absolutamente nada porque no da tiempo. Sería desperdiciar una oportunidad para la Universidad de Sevilla y retardar las reformas necesarias.

¿A qué se refiere cuando habla de intereses externos de otras candidaturas?

Es evidente que parece que hay, y además esto se ve en los equipos, estructuras que son claramente políticas. Y además yo no veo por qué hay que ocultarlo cuando es evidente. Puede ser algo positivo para mucha gente. Desde luego para mí no lo es. Me parece que la universidad debe despartidizarse. Candidaturas que puedan tener vinculaciones muy evidentes con intereses políticos partidistas, por legítimos que sean, no me parece que sean la mejor inversión para nuestra universidad en estos momentos.

¿Qué le piden los estudiantes?

Les interesa que haya una formación de calidad, que sus estudios tengan un alto índice de empleabilidad y, por supuesto, les preocupa todo lo que tiene que ver con los sistemas de evaluación. Y luego hay un problema, que es el de la vivienda, el de la residencia.

«Desde el año 92 todos los rectores son vicerrectores del anterior. Y ahora tenemos varias candidaturas en las que eso ocurriría»

¿Qué haría como rector de la Universidad de Sevilla para facilitar la vivienda?

Ahí lo primero que había que hacer es impulsar verdaderamente la tímida política de ayuda que hay ahora. Hay que impulsarla. Y para eso también es muy importante contar con la colaboración de las instituciones.

¿Una vez que ha hablado con los estudiantes, tiene más claro lo de la compensatoria?

Es un tema que requiere un estudio serio y no hacer demagogia. Hay muchos modelos de compensatoria. . La compensatoria puede expresarse, y así se expresa en otras universidades, como una nueva oportunidad que se da a un estudiante. A lo mejor podría ser en algunos centros y en otros no. Habría que estudiarlo con los centros.

¿Qué le parece el nuevo mapa de titulaciones?, ¿Sobran carreras?

Una universidad tiene que ser un punto de equilibrio entre la tradición y la innovación. No podemos vivir de espaldas a la realidad social y a la realidad económica que va muy rápido. Hay que incorporar todo aquello que sea demandado por la sociedad. En todo caso, cuando una titulación está consolidada en el tiempo. Hablo, por ejemplo, de Derecho. Hay títulos que tienen una gran demanda social, es evidente, pero eso no significa que ese sea el único criterio con el que hay que estructurar una oferta. Hay que encontrar el equilibrio.

¿Si no es elegido volverá a sus clases?

Soy profesor vocacional y no me pedí el año sabático de los 10 años de decano y seguiría haciendo lo que he hecho siempre, que es enseñar, estudiar, escribir. Si hemos dado este paso es por la renovación. Desde el año 92 todos los rectores son vicerrectores del anterior, y ahora tenemos varias candidaturas en las que eso ocurriría.