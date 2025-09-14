Alejandro Rojas-Marcos, sobre Juanma Moreno: «Le digo que cree un partido andalucista de derechas… aunque no lo votaría»

Resulta raro sentarse enfrente de un político y que no tenga problemas en ensalzar las cosas positivas que están haciendo los que mandan en partidos que no son el suyo y que, además, tienen ideologías totalmente opuestas. Pero Alejandro Rojas-Marcos es una 'rara ... avis', porque no duda en decir lo que piensa, aunque eso suponga halagar a Juanma Moreno.

-¿Estando aquí sentado con el estadio terminado totalmente le ha quitado la espinita de no conseguirlo en su momento?

-Si yo tuviera espinita de todo lo que no he conseguido, unas veces porque no he podido y otras, la mayoría, porque no me han dejado, estaría hecho polvo. Y no estoy hecho polvo. En la política hay que asumir que una cosa es ganar electoralmente en votos y otra cosa es triunfar políticamente. Se triunfa cuando se acierta. Y que ese acierto lo aproveche otro no debe importar. Creo que el Partido Andalucista acertó, y que ahora lo aproveche el PP o más concretamente el presidente Juanma son las reglas del juego. Para mí, chapeau. Que el Partido Andalucista dijera adiós porque el pueblo no lo apoyaba, pero que haya autonomía de Andalucía gracias a él quiere decir que perdió electoralmente pero triunfó políticamente. El sectarismo es el peor virus que puede tener una política. La política es hacer cosas para el pueblo, no para uno. En el momento en el que eso se convierte en un choque sistemático en el que no se le reconoce nada a nadie, sólo a mí y a mi gente, es destructivo. Esa política es inútil, horrible.

-No debería extrañar, pero extraña por ser de ideologías distintas. Usted habla bien de Juanma Moreno.

-Yo al presidente Juanma no lo conocía de nada, pero le he hecho algunas propuestas de las antiguas que el Partido Andalucista le pasaba al PSOE y este las tiraba a la basura, y él las ha empezado a aprobar. Le recordé la defensa de la lengua andaluza y vamos a crear una cátedra en Cádiz. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues aplaudirle. Cuando yo le digo que hay que recuperar el 4 de diciembre, que es la fecha de la unidad, y no el 28 de febrero, que es la fecha del choque, él proclama el 4 de diciembre, a propuesta mía, Día de la Bandera de Andalucía. Pues yo le tengo que aplaudir. Votarle, no le voy a votar nunca, pero le aplaudo. ¿Sabéis las cosas que me dicen por ello? Cuando me dicen los del PSOE que yo le estoy haciendo la cama a Juanma, yo les contesto que la cama la han dejado hecha polvo ellos durante 40 años, que no hay quién reconozca la cama. Ese sectarismo en este momento es terrible, pero yo lo he vivido durante toda la vida.

-¿Por qué no hay hoy un Partido Andalucista?

-En Andalucía falta poder. El gran lema de los andalucistas fue el ideal andaluz. Era identidad, esfuerzo… Y nuestro gran lema era poder. Cuando vimos que aquí había más emigrantes, paro y analfabetismo que en ningún lado, pensamos que sólo se salía con poder. Ahí están Cataluña y Euskadi, que tienen fuerza. Pero esto el andalucismo no lo ve. Ahora hay unos brotes, algunos partidos, pero son brotes. El único partido que ha durado 50 años y ha estado en el Parlamento Europeo, de Andalucía y de España ha sido el Andalucista. ¿Por qué no lo hay ahora? Porque el pueblo andaluz todavía esto no lo ha hablado, y lo debería hablar. Al presidente Juanma le digo «deja el PP, hombre, y crea un partido andaluz de derechas, que vendrá bien». Yo no lo votaré, porque me gustaría que hubiera un partido andaluz de izquierdas.