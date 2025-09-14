Suscríbete a
La Historia del Estadio de la Cartuja

Alejandro Rojas-Marcos: «Yo sabía que no podíamos ser sede de los Juegos Olímpicos»

El exalcalde de Sevilla insiste en que el estadio no se hizo ni para los Juegos Olímpicos ni para el Mundial de Atletismo

Alejandro Rojas-Marcos: «Lopera me dijo que las criaturitas que salían de permiso los fines de semana sabían dónde vivía mi familia»

Alejandro Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC con la maqueta del Estadio de la Cartuja FOTOS Y VÍDEOS: Inma Guisado y Víctor Rodríguez
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Nada más y nada menos que 26 años después de su inauguración, Alejandro Rojas-Marcos se sienta de nuevo en el Estadio Olímpico, ahora de la Cartuja, para rememorar cómo surgió la idea, cómo fueron las negociaciones y para aclarar, de una vez ... por todas, que el objetivo no era que fuera olímpico, ni para el atletismo, sino para que los dos grandes clubes de la ciudad, Betis y Sevilla, se trasladasen allí.

