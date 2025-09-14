Alejandro Rojas-Marcos: «Yo sabía que no podíamos ser sede de los Juegos Olímpicos»

Nada más y nada menos que 26 años después de su inauguración, Alejandro Rojas-Marcos se sienta de nuevo en el Estadio Olímpico, ahora de la Cartuja, para rememorar cómo surgió la idea, cómo fueron las negociaciones y para aclarar, de una vez ... por todas, que el objetivo no era que fuera olímpico, ni para el atletismo, sino para que los dos grandes clubes de la ciudad, Betis y Sevilla, se trasladasen allí.

-Siempre se ha dicho que este estadio se hizo para los Juegos Olímpicos.

-Este es un estadio que se hizo para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Atletismo, porque había un alcalde que se volvió loco, que además era megalómano, y costó una millonada de dinero público que no teníamos y que se tenía que haber gastado en otras cosas. Sevilla lo que tiene que hacer es tirarlo y al alcalde este, echarlo del mundo. ¿Le suena algo?

-Está tirando de ironía, pero lo cierto es que nunca llegó a ser olímpico.

-Dejé de ser alcalde y a partir de ahí… Luego llegó Soledad Becerril, que nunca creyó en esto, algo que yo tenía que respetar porque era razonable. Ella me quería convencer para un estadio más pequeño, pero yo le decía que o lo hacíamos a lo grande o no. La misión era hacer una catedral lúdica y deportiva. Ella tenía otras ideas. Luego llegó Alfredo Sánchez Monteseirín, quien arrió la bandera de los Juegos Olímpicos, lo cual fue un disparate.

-Entonces, ¿no se hizo el estadio para los Juegos?

-Hay gente que dice que yo hice el estadio para los Juegos Olímpicos. ¿Hay alguien tan loco como para hacer un estadio sin que le hayan dado la candidatura olímpica? Los estadios olímpicos se hacen cuando te dicen que ya eres la sede. Hace eso y muchas cosas más. Pero antes, ¿qué locura es esa?

-¿Perjudicó que se le pusiera Olímpico de nombre?

-No... eso fue una gracia mía entre comillas. Con gracia o sin gracia. Pero en aquel momento, en el que Sevilla era candidata, se lo puse. Recuerdo que Samaranch me llamó para decirme que cómo le había puesto Olímpico, que eso no se podía hacer porque el nombre es sagrado. Pero yo tenía una buena relación con él y vino a visitarlo, diciendo luego que era uno de los mejores estadios de Europa.

-¿Nunca vio opciones?

-Cuando le dijimos al Comité Olímpico lo que costaba, que eran 20.000 millones de pesetas, no se lo creían. Se lo dijimos Rafael Carmona y yo, que el estadio a Rafael Carmona le debe la intemerata. Y nos pidieron las cuentas. No se lo creían de lo barato que era. Que saquen las cuentas hoy los que dicen que costó un disparate. Eso dice la leyenda negra, porque la leyenda del estadio es negra. Les enseñamos la contabilidad y se dieron cuenta. Samaranch vino y dijo que Sevilla tenía el mejor calendario deportivo de Europa. Hay gente que dice que yo estaba seguro de que íbamos a ser sede. Yo sabía que no podíamos ser sede de los Juegos Olímpicos. Si lo acababa de ser Barcelona, cómo le iban a dar a España dos en un periodo de tiempo tan corto. Yo no es que tenga muchas luces, pero las elementales sí. Lo que pasa es que yo estaba, y sigo estando hoy, convencido de que participar en la carrera olímpica le da a la ciudad unas energías mundiales increíbles. Por eso se presentan tantas ciudades, aunque sepan que no van a ganar.

-¿Se hizo el estadio para el atletismo?

-No, pero venía un Mundial que era una oportunidad, se utilizó como un arma. Miguel Ángel Pino, que fue el gran defensor del Mundial de Atletismo, lo consiguió, se le debe a él. Un hombre del PSOE. No me duelen prendas reconocerlo, aunque ahora eso no esté de moda.

-Mucha gente cree que este estadio se hizo sólo para atletismo, pero acabamos de ver una maqueta que demuestra lo contrario.

-Ahí está la maqueta, que estaba el día en el que se inauguró, en la que se ve muy claro que el estadio primero iba a ser de atletismo y luego, de fútbol. Esto ha sido un fake interesado. Si esto, en vez de hacerlo un partido débil, como el Andalucista, lo hace uno poderoso, esto hubiera sido gloria bendita. No se hubiera dicho nada de nada, pero los poderosos no es que ganen, es que machacan. El PSOE a nosotros nos machacó. Nos ganó en mala lid con falsedades y calumnias. El Partido Andalucista no murió de muerte natural, murió de muerte violenta, políticamente hablando.

-Se quiere acordar de alguien en todo este proceso.

-Aquí tuvieron un papel importante los arquitectos, los llamados Monchis (Cruz y Ortiz), que son maravillosos. Una prueba de lo maravillosos que son como arquitectos y de lo maravillosa que es la obra del estadio es que esto lo han reproducido en otros sitios. Como recuerdo los piropos que recibió del Comité Olímpico y la UEFA. Luego me quiero acordar de dos personas ocultas que fueron claves. Como yo sabía que esto podía acabar como el Rosario de la Aurora, porque reunir a todos los partidos políticos, todas las administraciones y a los dos clubes en una misma sociedad que se llamaba consejo de administración era una jaula de grillos, entendí que jurídicamente y económicamente estuviera todo controlado. Que nadie pudiera decir que se desviaba una peseta. Y el mecanismo que se me ocurrió fue que el secretario del consejo fuera el secretario del Ayuntamiento, José Luis Vila, y que el interventor fuera también el del Ayuntamiento, Agustín Murillo. Esas dos personas eran la garantía de que todo se hizo correctamente.