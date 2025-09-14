Suscríbete a
Alejandro Rojas-Marcos y las reuniones para el Estadio Olímpico: «Eran de madrugada en el Ayuntamiento a puerta cerrada»

El expresidente de la sociedad del estadio explica cómo, a pesar de que todas las partes estaban de acuerdo en los pasos a dar, las negociaciones se llevaban de forma secreta, hasta con personas disfrazándose para no ser reconocidas

Rojas-Marcos: «Lopera me dijo que las criaturitas que salían de permiso los fines de semana sabían dónde vivía mi familia»

Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja
Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja FOTOS Y VÍDEOS: Inma Guisado y Víctor Rodríguez
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

En las fotos de las cosas que acaban con final feliz quieren aparecer todos pero, hasta que vemos a políticos y personalidades cortar la famosa cinta de las inauguraciones, hay muchos pasos que dar. Muchas negociaciones con intereses particulares que pueden llevar las reuniones a ... la mayor clandestinidad. Y eso fue lo que ocurrió cuando tocó sentarse para hablar del Estadio Olímpico, como explica el gran artífice de su construcción, Alejandro Rojas-Marcos.

