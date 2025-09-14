Suscríbete a
La Historia del Estadio Olímpico

Alejandro Rojas-Marcos: «Lopera me dijo que las criaturitas que salían de permiso los fines de semana sabían dónde vivía mi familia»

El exalcalde de Sevilla y expresidente del Estadio Olímpico desgrana cómo fueron las negociaciones para que los clubes sevillanos se mudaran a la Cartuja y cómo sufrió la presión del PP y, sobre todo, de Lopera para que se lo quedara el Betis y el Sevilla estuviera fuera del acuerdo

Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

Alejandro Rojas-Marcos: «Yo sabía que no podíamos ser sede de los Juegos Olímpicos»

Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja
Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja FOTOS Y VÍDEOS: Inma Guisado y Víctor Rodríguez
Ramón Román

Sevilla

Hay fechas que quedan marcadas en la memoria de personas, sociedades y ciudades por diferentes aspectos. Y eso es lo que ocurre con el 5 de mayo de 1999. Fue ese día cuando, por fin, se estrenó el entonces llamado Estadio Olímpico, que meses ... más tarde acogería el Mundial de Atletismo en el que Abel Antón ganó la medalla de oro de Maratón. Pero para llegar a ese momento, y a bastantes posteriores, hay que echar la vista atrás para recopilar datos. Y nadie mejor que Alejandro Rojas-Marcos para ello. El entonces alcalde de Sevilla y presidente del propio estadio dice que lleva escuchando mentiras más de 25 años. Y hoy, desde ABC, cuenta «la única verdad».

