Alejandro Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

Tras años maquinando la idea, y tras conseguirla llevar a cabo, Alejandro Rojas-Marcos cuenta ahora cómo surgió todo, quién estaba de acuerdo en la creación y el concepto del Estadio Olímpico, cómo se abandonó durante años y cómo en la actualidad se ha ... recuperado de la mano de la Junta de Andalucía con el Partido Popular y Juanma Moreno a la cabeza. E, incluso, que estuvo a punto de ser demolido.

-Recapitulemos. ¿Por qué se le ocurre hacer un estadio así?

-Se hizo, y yo soy el culpable y responsable, porque cuando llegué a la Alcaldía tuve la idea, al haber viajado y haberlo visto por Europa y América, de hacer un estadio único para que los clubes de la ciudad pudieran disfrutar de él. Yo, soñando con una Sevilla que vuela alto y no a ras de tierra, pensé que hubiera sido una maravilla liberar los espacios que tienen el Sevilla y el Betis, se recalificaran para que la ciudad los recuperara y ambos estuvieran en un estadio único increíble y maravilloso.

-Y, sorprendentemente, estaban de acuerdo todos los partidos políticos, las administraciones, los clubes…

Ese sueño lo aprobó Felipe González. Luego llegó Aznar y también lo aprobó. También la Junta de Andalucía, en manos socialistas con el presidente Chaves. También el presidente de la Diputación, del PSOE, Miguel Ángel Pino. Ese sueño lo aprobó el Sevilla, su presidente lo vio bien, aunque luego habría que contar con la afición. Y lo aprobó el presidente del Betis, que era León.

-Se hizo realidad, llegó el Mundial de Atletismo, nunca llegaron los Juegos Olímpicos y luego se abandonó el estadio. ¿De quién fue la culpa?

-Este estadio nació de mi mano, de un sueño hecho realidad. Este estadio murió de la mano del PSOE, porque hay hasta un informe proponiendo la demolición; qué monstruosidad, ¿no? Pues lo hay. Y durante ese tiempo estuvo lleno de jaramagos, fue un desastre. Y el estadio resucitó, lo tengo que reconocer, de la mano del presidente Juanma. Ideológicamente, él es españolista y de derechas. Yo soy andalucista y de izquierdas, pero yo sería un sectario si no sé reconocer las cosas buenas de mi gente y de mi prójimo.

-Y todo ello después de una inauguración por todo lo alto.

-La inauguración fue increíble. Yo he hecho declaraciones, así que no descubro nada, diciendo que estoy tremendamente defraudado con quien es el Emérito Rey Juan Carlos. Tengo el mayor disgusto. Pero la justicia obliga a decir que él tuvo mucho que ver para que esto saliera adelante en su momento porque esta obra no podía tardar mucho. Era una obra cogida con alfileres, por eso lo hicimos en un tiempo récord, en dos años. Y en mucha medida se debió a la buena relación que el Rey tenía con Florentino, el presidente de ACS, porque éste se resistía en hacerlo en dos años. Pero se consiguió.

-Y, aun así, se abandonó.

Luego vino lo que vino. El PSOE, que estuvo gobernando durante 40 años, no tuvo ningún interés en esto. Ha dejado esos jaramagos y no lo ha utilizado para nada. Y luego hay que reconocer que el presidente Juanma ha visto que esto es una pieza clave.

-Ha dicho antes que existió un informe para demoler el estadio.

-No sé a qué nivel del Partido Socialista, pero en su mesa estaba dicha posibilidad. Hay una realidad, el informe. Que pudiera llegar a más o menos no puedo decirlo yo. Digo lo que hay, y lo que es una realidad es que el estadio no le interesó nada. Nada es nada.

-¿Fue por la carga económica que suponía?

-El estadio no ha sido una carga financiera, ha sido rentable. Se hizo con cuatro edificios para hacerlo rentable. Aquí ha habido hotel, ha habido oficinas, y todo eso le ha dado dinero al estadio, pero si no se utilizaba… El estadio ha servido para todo. Al poco de la inauguración hubo una final de la Copa del Rey. Ha habido conciertos maravillosos que nunca hubieran venido a Sevilla. Hasta la Macarena vino en procesión aquí cuando la beatificación de Madre María de la Purísima. Guste o no guste, es una seña de identidad de la ciudad. Y cada vez lo será más.