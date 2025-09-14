Suscríbete a
Alejandro Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

El exalcalde de Sevilla cuenta cómo nació la idea, quién lo abandonó y quién lo ha recuperado en los últimos años

Rojas-Marcos: «Lopera me dijo que las criaturitas que salían de permiso los fines de semana sabían dónde vivía mi familia»

«Yo sabía que no podíamos ser sede de los Juegos Olímpicos»

Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja
Alejandro Rojas-Marcos posa para ABC en el Estadio de la Cartuja FOTOS Y VÍDEOS: Inma Guisado y Víctor Rodríguez
Ramón Román

Sevilla

Tras años maquinando la idea, y tras conseguirla llevar a cabo, Alejandro Rojas-Marcos cuenta ahora cómo surgió todo, quién estaba de acuerdo en la creación y el concepto del Estadio Olímpico, cómo se abandonó durante años y cómo en la actualidad se ha ... recuperado de la mano de la Junta de Andalucía con el Partido Popular y Juanma Moreno a la cabeza. E, incluso, que estuvo a punto de ser demolido.

