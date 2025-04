El alegato humanista con el que Chapu pregonó a los toros de Sevilla: «En favor de la muerte y de la verdad»

Veintisiete años han pasado entre la última verónica y la media postrera que este sábado remató el ramillete de palabras que Paco Apaolaza había dejado en su única crónica a medio terminar. Una pieza que abrochó el hijo, a pocos metros del hotel en el que el cronista y padre del hoy pregonero, «frágil pero heroico, triunfante y esplendoroso en sus últimas fuerzas, instalado en la consciencia terrible y mágica de las cosas que se hacen por última vez sabiendo que es la última vez», encontró la muerte. Venía a Sevilla este pamplonica de San Sebastián a pregonarle al toreo y a reencontrarse con el perpetuo recuerdo de su padre, que se le aparece en la talla de Curro Romero, sentado el maestro en primera la fila de la barrera del Labradores en representación del padre que no pudo estar.

Celebraba esta institución la duodécima edición de su pregón taurino, protagonizado por Francisco Apaolaza (hijo),'Chapu' en los carteles, que vino acompañado por un séquito de familiares, amigos y admiradores, presididos todos por Curro Romero y, por supuesto, por el presidente del Real Círculo de Labradores de Sevilla, Benito Mateos-Nevado. Junto al faraón, toreros de la talla de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', Pablo Aguado y Pepín Liria, representantes militares como el teniente general de la Fuerza Terrestre y varios generales de Tablada o el presidente de la Cámara de Comercio, entre otros.

Tras los primeros lances de recibo del vocal de Cultura del Labradores, Ignacio Trujillo, fue el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, quien puso el toro en suerte y «desbarató el corazón» del pregonero, como éste mismo le reconoció. Porque Chapu, como ya avisó García Reyes, vino «a hablar de obras maestras intemporales». De Curro, de Morante... y de su padre. Aunque el propio presentador reconocía que Chapu no merece presentación, lo describió como «uno de los mejores articulistas de España y el mejor reportero contemporáneo; ve crecer la hierba y sabe contar aquello que nos va a cambiar la vida». «Un andaluz que todavía no sabe que lo es, o que dicho de otra manera, sigue pretendiendo serlo a pesar de serlo ya».

Precisamente en estos días de la preferia que van «del llanto al cante», como escribió el progenitor y maestro, vino el primogénito a exaltar que «del llanto al cante representa el viaje que tenemos el deber de recorrer. Porque la vida es un imperativo. Hago aquí apostasía de la vida, de la vida como espera. Vengo a reivindicar la vida que tenemos el deber de vivir. Porque la felicidad es una ley y Sevilla su mandamiento».

Fue suyo el alegato «en favor de la muerte» porque «no se puede ser torero si no se cree en Dios», como «no se puede ser torero sin saber que se muere de verdad y que de verdad se resucita en otra vida». «Yo sé que Curro Romero existe, y se me aparece José Antonio Morante en un aura de verdes y por la calle camino del hotel de los sueños me empuja una masa que grita su nombre, que derriba a su paso las motos aparcadas y la cordura con la que se comportan los hombres».

Y también tomó la palabra «en favor de la verdad». «El toro y el hombre, teniendo miedo, no huyen y consiguen vivir en el filo de los sueños. Lejos de lo que nos hacen creer, el retar al miedo no es una costumbre propia de las cavernas, una cosa antigua, de los animales. Yo creo que asumir el miedo y hacerle compañía en el destino de uno es propio de seres avanzados».

Fueron sus compases finales unos ayudados por alto entre los toros y la civilización. «Los toros son la expresión más notable, compleja y actual de nuestra cultura y eso convierte a la tauromaquia en un fenómeno intolerable por los enemigos de la civilización y por eso tenemos el deber de defenderla. Por la vida verdadera, por la libertad y en contra de la censura y por la jerarquía humanista frente al animalismo que pretende que el animal manda sobre la persona. O que son lo mismo el uno que el otro».

Sirvió también este acto para la entrega del primer Premio Taurino Curro Romero que el Real Círculo de Labradores concedió a Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' por su intachable carrera. El maestro de Espartinas, feliz y emocionado, pidió públicamente a su hijo que presuma a sus futuros descendientes de tan honorable distinción, por encima de cualquier otro logro de su carrera.