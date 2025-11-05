Suscríbete a
El Alcázar de Sevilla desentierra un tesoro geométrico: el plano de un pavimento mudéjar en el Palacio Gótico

A raíz de las obras de sustitución del pavimento en la Sala de las Bóvedas se ha desenterrado una montea que permanecía protegida por una capa de arena

Montea mudéjar descubierta en el Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla abc
Cristina Rubio

Los siglos de historia que los monumentos de Sevilla encierran no son ajenos a nadie. Tal es así que unos trabajos rutinarios de conservación, como sucedía hace un par de semanas en el Real Alcázar, pueden acabar en hallazgos insólitos. La sustitución de las losetas ... del Palacio Gótico con el objetivo de preparar la estancia para la inminente exposición Sorolla y después la venta de dulces de convento ha resultado en el descubrimiento de un tesoro de la época mudéjar.

