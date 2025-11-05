El Alcázar de Sevilla desentierra un tesoro geométrico: el plano de un pavimento mudéjar en el Palacio Gótico

Los siglos de historia que los monumentos de Sevilla encierran no son ajenos a nadie. Tal es así que unos trabajos rutinarios de conservación, como sucedía hace un par de semanas en el Real Alcázar, pueden acabar en hallazgos insólitos. La sustitución de las losetas ... del Palacio Gótico con el objetivo de preparar la estancia para la inminente exposición Sorolla y después la venta de dulces de convento ha resultado en el descubrimiento de un tesoro de la época mudéjar.

Como ha podido saber este periódico, al levantar el suelo los operarios se percataron de que unas líneas colores se vislumbraban bajo una fina capa de arena que parecía protegerlas. Se trata de una montea que representa una lacería mudéjar (ornamentación característica del arte islámico) de ocho puntas también presente puertas o alfarjes (techos) así como en yesería y alicatados de revestimiento. En pavimentos siguen el mismo esquema los que hay en el palacio de Pedro I de Castilla en el propio Alcázar, aunque se tratan de recreaciones contemporáneas. En el caso del Palacio Mudéjar este motivo se encuentra en todo tipo de soportes.

En relación con la superficie total del Palacio Gótico la muestra es muy reducida. De hecho, para documentar la composición geométrica en su totalidad el equipo de conservación ha realizado una fotogrametría digital; una técnica cuyo fin es estudiar y definir con precisión la forma y dimensiones de superficie a través de de fotografías. La reconstrucción virtual resultante del pavimento determina que el diseño que fue previsto se trata de un un octógono enmarcado en una franja azul, en el que se inscribe una lacería estrellada de ocho puntas, con el sino estrellado central y el posterior desarrollo radial de almendrillas, azafates, costadillos, candilejos y otros elementos propios de la decoración propia del arte mudéjar. No obstante fuentes cercanas al hallazgo determinan a ABC que el modelo que se ha generado digitalmente de la montea proyectada no deja de ser una hipótesis.

La montea descubierta bajo el pavimento del Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla abc

Entre los primeros análisis que se manejan está en que se trata de una montea previa a la obra del pavimento que estaría compuesto por losas de mármol en los colores que se muestran. Todavía no se ha logrado determinar si fue finalmente ejecutado. Lo mismo sucede con la fecha exacta en la que fue proyectada la montea, para lo que será necesario excavar bajo la solera de ladrillos que sustenta el motivo. Los expertos sugieren que el revestimiento a este plano geométrico descubierto habría sido proyectados entre los siglos XVII y XX a juzgar por el cemento con el que están tomados las losas, ya que no corresponden a la reforma de Felipe II (siglo XVI) y el suelo actual es del siglo XX. Sin embargo no descartan ninguna fecha, que esperan pueda ser determinada mediante los estudios que se llevarán a cabo durante el próximo verano.

Hasta entonces la zona se volverá a pavimentar provisionalmente, con garantías de conservación por parte del equipo del Alcázar, quien ha comunicado los hallazgos a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para tramitar los permisos pertinentes para seguir ahondando en este descubrimiento arqueológico.