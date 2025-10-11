Suscríbete a
El Alcázar recreará en un mapping la boda de Carlos V en Sevilla para celebrar su quinto centenario

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un programa de actos para conmemorar los cincos siglos del enlace imperial que tuvo lugar en el mes de marzo de 1526

Cinco siglos de la boda imperial de Carlos V en los Reales Alcázares de Sevilla

El Cenador de Carlos V en una de las joyas patrimoniales del Real Alcázar de Sevilla
Mario Daza

El 11 de marzo de 1526 se celebró en Sevilla la boda que unió en matrimonio a Carlos I de España y V de Alemania con la Princesa Isabel de Portugal. El enlace tuvo como sede en Real Alcázar, señalando algunas fuentes que se ... llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Mudéjar y otras en la antigua capilla palaciega, hoy Salón del Techo de Carlos V. Lo cierto es que, independientemente del lugar exacto en el que el Cardenal Salviati oficiara esta ceremonia, nadie duda de que fue uno de los acontecimientos políticos y dinásticos más relevantes del siglo XVI en toda Europa. Entre otras cosas, porque selló el vínculo entre las casas reales de España y Portugal. Ahora, cuando está a punto de cumplirse el quinto centenario de la efemérides, el Ayuntamiento de Sevilla trabaja en un programa de actos para celebrarlo.

