El Alcázar recreará en un mapping la boda de Carlos V en Sevilla para celebrar su quinto centenario

El 11 de marzo de 1526 se celebró en Sevilla la boda que unió en matrimonio a Carlos I de España y V de Alemania con la Princesa Isabel de Portugal. El enlace tuvo como sede en Real Alcázar, señalando algunas fuentes que se ... llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Mudéjar y otras en la antigua capilla palaciega, hoy Salón del Techo de Carlos V. Lo cierto es que, independientemente del lugar exacto en el que el Cardenal Salviati oficiara esta ceremonia, nadie duda de que fue uno de los acontecimientos políticos y dinásticos más relevantes del siglo XVI en toda Europa. Entre otras cosas, porque selló el vínculo entre las casas reales de España y Portugal. Ahora, cuando está a punto de cumplirse el quinto centenario de la efemérides, el Ayuntamiento de Sevilla trabaja en un programa de actos para celebrarlo.

Entre las iniciativas en las que está trabajando el gobierno de José Luis Sanz se encuentra el desarrollo de una recreación virtual en el Real Alcázar que permitirá revivir esta boda imperial. Para ello, desde el Patronato acaban de publicar el pliego de condiciones técnicas para adjudicar un contrato con el que se permita poner en marcha esta iniciativa, que combinará tecnología inmersiva y rigor histórico para acercar al visitante este episodio clave de la monarquía hispánica. El adjudicatario deberá crear un modelo digital en tres dimensiones del Salón de Embajadores, añadiéndole una recreación audiovisual interactiva de la ceremonia nupcial. Un trabajo que incluirá la reproducción fiel de la arquitectura, el mobiliario y hasta el ceremonial que eran característicos de aquella época.

A la hora de reproducir el Salón de Embajadores, la empresa recreará el conjunto al completo con técnicas de escaneado y modelado digital, que posteriormente podría ser utilizado por el Patronato del Real Alcázar para otros usos museográficos, técnicos o divulgativos que se determinaran. Para ello, los pliegos apuestan porque se haga uso de un software de última generación que permita recoger las texturas de las paredes y la bóveda, la decoración existente, los volúmenes de sus yeserías o los colores de la sala, entre otros. En cuanto a la ceremonia en sí, se recreará el estado del salón en 1526, excluyendo los elementos introducidos con posterioridad como los cuatro balcones superiores o las pinturas murales de Diego de Esquivel. Se recrearán, además, elementos como el mobiliario, los tapices, las solerías, las techumbres, la iluminación y cualquier componente que dé contexto.

El Ayuntamiento reeditará el libro 'La Boda del Emperador' de Juan de Mata Carriazo Otra de las iniciativas que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Sevilla para conmemorar los cinco siglos del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal será la reedición del libro de Juan de Mata Carriazo dedica a este enlace. Se trata de la obra 'La Boda del Emperador', un referente histórico de estas nupcias imperiales que fue publicada por primera vez en el año 1958 y de la que actualmente no se conserva ningún ejemplar disponible. Para su reproducción, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato tendrá que tomar como referente la edición facsimilar promovida por el Patronato del Real Alcázar en el año 1997. Por el momento, se hará una tirada inicial de unos 2.000 ejemplares, que deberán contar con 144 páginas como mínimo para recrear el texto al completo.

La producción, de entre cinco y diez minutos de duración, se exhibirá en cuatro pantallas táctiles instaladas en el recinto monumental. Serán unos dispositivos de 32 pulgadas y visión panorámica, adaptados para personas con discapacidad visual o auditiva, y que integrarán subtítulos y locuciones tanto en español, inglés como el portugués. En total, el Alcázar invertirá un total de 47.190 euros (IVA incluido), repartidos entre 12.000 euros para el modelado 3D, 20.000 para la recreación virtual y 7.000 para el suministro de los terminales. El plazo total de ejecución será de cuatro meses, dividido en tres fases que abarcan desde la digitalización inicial del salón hasta la instalación final del sistema de visionado.