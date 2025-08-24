Suscríbete a
El Alcázar tendrá un nuevo sistema de venta de entradas por internet

La mesa de contratación evalúa ya las ofertas, con un importe de 3'8 millones de euros

El Real Alcázar de Sevilla licita la nueva decoración y pintura de la biblioteca del maestre

Colas en la entrada del Alcázar de Sevilla
Colas en la entrada del Alcázar de Sevilla Raúl doblado

R. V.

El Patronato del Real Alcázar de Sevilla tramita por vía urgente la licitación de los servicios de realización, implantación y mantenimiento de un sistema informático para la venta de entradas del monumento en taquilla, y de gestión de reserva y venta anticipada de ... entradas por internet. El palacio en uso más antiguo de Europa batió el año pasado su récord de visitas, con más de 2,3 millones de personas que accedieron al recinto, lo que lo convirtió en el más concurrido de la capital hispalense, adelantando ligeramente a la Catedral de Sevilla. Además, el Alcázar alberga cada vez más actividades, con múltiples modalidades y combinaciones de visitas, lo que hace necesario un sistema más eficaz para su expedición. El valor del contrato asciende a los 3.791.000 euros y su duración sería de 12 meses prorrogable por un año más.

