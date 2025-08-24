El Alcázar tendrá un nuevo sistema de venta de entradas por internet

El Patronato del Real Alcázar de Sevilla tramita por vía urgente la licitación de los servicios de realización, implantación y mantenimiento de un sistema informático para la venta de entradas del monumento en taquilla, y de gestión de reserva y venta anticipada de ... entradas por internet. El palacio en uso más antiguo de Europa batió el año pasado su récord de visitas, con más de 2,3 millones de personas que accedieron al recinto, lo que lo convirtió en el más concurrido de la capital hispalense, adelantando ligeramente a la Catedral de Sevilla. Además, el Alcázar alberga cada vez más actividades, con múltiples modalidades y combinaciones de visitas, lo que hace necesario un sistema más eficaz para su expedición. El valor del contrato asciende a los 3.791.000 euros y su duración sería de 12 meses prorrogable por un año más.

Tras declarar desierta la primera licitación, el patronato se vio «en la necesidad de iniciar con carácter de urgencia la tramitación de un nuevo expediente». A final del mes de julio se cerró el plazo de presentación de ofertas, que ya han sido evaluadas por la mesa de contratación.

En el informe del proceso administrativo, el patronato insistía en que la «inexistencia de un contrato en vigor que garantice la prestación de estos servicios» lo colocan en una situación de «urgencia», dado que estos servicios resultan «indispensables para el correcto funcionamiento y sostenibilidad del monumento histórico-artístico». Incluso alude a que estos servicios son «indispensables para su supervivencia».

El contrato diferencia entre dos tipos de servicios: por un lado la realización, implantación y mantenimiento de un sistema informático para la venta de entradas en taquillas físicas y en taquillas automáticas del monumento. Por otro, el servicio de gestión de reserva y venta anticipada de entradas por internet.

Para su adjudicación, se requiere a la empresa una capacidad e infraestructura técnica suficiente y demostrable, y que actúe en colaboración con una entidad financiera autorizada por el Banco de España, para la gestión de los fondos públicos que obtenga el Patronato Real Alcázar a través de la venta de entradas, siendo servicios relativos a la gestión de reserva y venta de entradas del monumento así como de las entradas e invitaciones de la programación anual propia del Patronato Real Alcázar.

El nuevo sistema informático proporcionará al Patronato del Real Alcázar la capacidad de gestionar de forma centralizada todo el proceso de venta y reserva de entradas, así como el control del aforo en tiempo real. Especifica el pliego de condiciones que la adjudicataria deberá ser flexible para adaptarse a posibles cambios en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por Visitas y Prestación de Servicios. Asimismo, estima que se venderán 154.000 tickets al mes, con una venta anual de 1.848.000.

La venta de entradas se realizará a través de múltiples canales: taquillas físicas, taquillas automáticas móviles y un portal web propio. Dispone el contrato que la venta online estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y se coordinará con la venta en taquilla para asegurar el respeto al aforo, que se cifra en 750. En este sentido, habrán de reservarse 60 entradas por hora para la venta en taquilla.

Además, la web deberá ser segura y ofrecer la operación en al menos español, inglés y francés. En la evaluación, se ha valorado con un punto extra que se ofrezca en otro idioma además de los señalados.