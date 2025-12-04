Suscríbete a
ABC Premium

El alcalde de Sevilla se reúne este viernes con los sindicatos de la Policía Local

Los representantes de los trabajadores han solicitado este jueves a José Luis Sanz, que los recibirá en el Ayuntamiento para retomar el acuerdo sobre el Plan de Navidad

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla apuntan a la saturación de eventos como raíz del problema: una hermandad «no puede salir siete veces»

Un policía durante el pasado 29 de noviembre
Un policía durante el pasado 29 de noviembre Manuel gómez
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conflicto laboral de la Policía Local de Sevilla va a vivir mañana un primer intento de desencallar. El alcalde, José Luis Sanz, y los representantes de los agentes se reunirán al mediodía de este viernes en el Ayuntamiento después ... de que los líderes de las organizaciones sindicales hayan solicitado al primer edil sentarse para, al menos, iniciar un diálogo sobre el plan especial de seguridad de Navidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app