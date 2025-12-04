El alcalde de Sevilla se reúne este viernes con los sindicatos de la Policía Local

El conflicto laboral de la Policía Local de Sevilla va a vivir mañana un primer intento de desencallar. El alcalde, José Luis Sanz, y los representantes de los agentes se reunirán al mediodía de este viernes en el Ayuntamiento después ... de que los líderes de las organizaciones sindicales hayan solicitado al primer edil sentarse para, al menos, iniciar un diálogo sobre el plan especial de seguridad de Navidad.

La petición de reunión se ha producido después de la rueda de prensa que han ofrecido en la mañana de este jueves CSIF, con el responsable de dicho sindicato en la plantilla municipal, Santiago Raposo; el secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Consistorio, Luis Val; y Roberto Echavarría por parte del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS). En la misma han reclamado a Sanz que «baje el balón» y reanude la negociación del Plan de Navidad, marcado por la falta de acuerdo para las horas extraordinarias y las ausencias de los efectivos a los servicios especiales. Sin embargo, al mismo tiempo le advertían de acudir a la vía penal si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno suspende cautelarmente el nivel uno del Plan de Emergencias, activado por el primer edil para implantar la obligatoriedad en los citados turnos.

Si su impugnación por lo contencioso deriva en una suspensión cautelar de nivel uno del Plan Municipal de Emergencias, medida solicitada por los mismos en su recurso, quedaría de relieve, según los sindicatos, que el alcalde ha usado de manera «ilegal» dicho instrumento «para no negociar e imponer» los turnos de su propio Plan de Navidad, que los sindicatos no comparten al implicar un dispositivo «intermitente» y afectar a la conciliación de los agentes. A su juicio, de esta medida del alcalde podría derivarse un posible delito de prevaricación.

Los turnos especiales del Plan de Navidad, como ha sido informado, han estado marcados por las ausencias masivas de los agentes asignados a los mismos, avisando el Consistorio de que estos funcionarios deben acreditar ahora la justificación de su inasistencia, para lo cual aún está abierto el plazo.

Los sindicatos han asegurado que el alcalde es «el único responsable» del grave conflicto desencadenado en torno al Plan de Navidad de la Policía Local, después de que en mayo quedase agotada la partida presupuestaria de 17 millones de euros destinada a las horas extra de la Policía Local, fruto del gran número de servicios especiales por los eventos, y no haya previsto una solución para los dispositivos especiales de Navidad, con sus correspondientes horas extra.

La última propuesta del Gobierno local, con 5,6 millones de euros para el pago de las horas extra de los agentes estas navidades, con el aviso del alcalde de que la Intervención municipal impide destinar más fondos a este concepto, fue rechazada por los sindicatos. El alcalde siempre se ha mostrado abierto al diálogo pero dentro del marco presupuestario que se le permite.

Y después de la rueda de prensa, una treintena de agentes, ataviados con gorros de Papa Noel y papeles con caras del alcalde con la nariz de Pinocho e insultos como 'cobarde' o 'mentiroso', mientras sujeta un ABC, en un intento de arremeter contra este periódico por informar del boicot y el caso del médico de Asisa que firmó la mitad de los partes de faltas en menos de un año, se ha presentado en la puerta del Ayuntamiento para hacerle un escrache al alcalde en el acto del Día de la Bandera.

El siguiente paso de los sindicatos ha sido solicitar una reunión al alcalde, que ha aceptado y los ha citado este viernes al mediodía en el Ayuntamiento. Este mismo jueves, el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha defendido que el alcalde está «abierto al diálogo pero siempre dentro de los límites que marca la ley», en alusión a la postura de la Intervención municipal sobre el máximo de fondos permitido para las horas extra del nuevo plan de Navidad de la Policía Local, cuya plantilla protagoniza un conflicto por la falta de acuerdo al respecto.