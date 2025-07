El alcalde de Sevilla pide en Granada una «mayor interlocución» con el Gobierno y denuncia la falta de financiación

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido este jueves en la falta de una «mayor interlocución» con el Gobierno de España y en la necesidad de «resolver» el problema de la infrafinanciación local: «No tienes al otro lado del teléfono a nadie que te pregunte qué necesidades hay en Sevilla, cuando hay en un problema fundamental de infraestructuras».

Así lo ha expresado en el desayuno informativo 'Ciudades líderes' organizado por el diario Ideal, que ha protagonizado junto a sus homólogos de Málaga y Granada, Francisco de la Torre y Marifrán Carazo, celebrado en la ciudad nazarí. Para ello, Sanz ha esgrimido la circunvalación de la SE-40, «que no se acababa nunca», así como el puente del Centenario, «que se ha hecho ahora famoso −en clara alusión a la vinculación de las obras de sustitución de los tirantes con la supuesta trama del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán−, una obra que que tenía que haber estado terminada en noviembre del 2023; el anillo de Cercanías y la conexión ferroviaria con el aeropuerto».

Cuestionado sobre la falta de diálogo con el ministro del ramo, Óscar Puente, el alcalde de Sevilla ha señalado que «no entro ya en su baja paternal: supongo que no habrá tiempo de responder. No sé si sigue con la baja porque el otro día estuvo en el Comité Federal del PSOE, pero de momento no ha respondido».

Sanz ha recordado al respecto que el Gobierno de Sevilla «se ha gastado 6.300 millones de euros en el sistema ferroviario catalán, en la remodelación de la estación de Sants y en una nueva estación en Barcelona, y en la ampliación del aeropuerto del Prat, gracias a 3.000 millones de euros». Frente a ello, «desgraciadamente, aquí en Andalucía, por lo menos en el ayuntamiento de Sevilla, sigue el castigo por parte de este Gobierno».

Sanz se ha referido a las últimas interrupciones en el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, incluida la Alta Velocidad, «que se va deteriorando día a día por falta de mantenimiento. Tenemos una catenaria, una vía y unas máquinas que son del año 1992». «En estos años, el mantenimiento, a la vista está, que no ha sido adecuado y que no se han planificado las inversiones que hacía falta para ir actualizando toda esa infraestructura. Espero que eso vaya mejor, porque si sigue así traerá consecuencias para el turismo».

Tasa turística

El alcalde de Sevilla ha señalado que uno de los objetivos en materia de turismo es la búsqueda de un modelo de calidad, porque es el que genera un empleo de calidad, y en ese sentido, el turismo de congresos «tiene una importancia brutal». «En Sevilla, tenemos una de las mejores salas de congresos de Europa, un segmento que tiene un impacto económico en la ciudad de unos 300 millones de euros».

En lo que a las pisos turísticos se refiere, Sanz ha recordado que Sevilla fue una de las primeras capitales españolas que limitó la licencia de pisos de esta naturaleza, fundamentalmente en dos barrios concretos −el Casco Antiguo y Triana−, y «mi intención es seguir restringiendo hasta lo que nos permita el decreto autonómico que en este momento está aprobado».

Sanz también ha afirmado que es «totalmente partidario» de una tasa turística, «una tasa a la que se pueda acoger la ciudad que quiera. Creo que no ha nacido la persona que haya dejado de ir a Roma o a Venecia por no pagar dicha tasa turística». Además, ha justificado esa imposición en el hecho de que Sevilla recibe anualmente casi cuatro millones de visitantes que demandan servicios, fundamentalmente limpieza y seguridad ciudadana, que tiene que pagar el Ayuntamiento, y después, hay que mantener al casco histórico más importante de España y de Europa«.

«Quien se crea que eso se puede mantener con el IBI que pagan los sevillanos, en este caso, es imposible. Una tasa turística que, como bien dice el alcalde de Málaga, tiene que ser finalista y que tiene que negociarse con el sector cómo se recauda, dirigida a promocionar la ciudad en el exterior, al fortalecimiento del sector y a la rehabilitación de patrimonio de la ciudad».

Apoyo a la candidatura de Granada

Por último, Sanz ha mostrado su respaldo «clarísimante» la candidatura de Granada como Capitalidad Cultural en 2031. «No es un proyecto de ciudad sino de región. Creo que nos vamos a beneficiar todos de ello; lo ha dicho bien la alcaldesa: 'La cultura es industria y es turismo'», al tiempo que ha recordado que Sevilla conmemorará el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, «donde Sevilla jugó un papel de liderazgo cultural en toda Iberoamérica. Y de ese proyecto, evidentemente, se va a aprovechar también toda Andalucía».