El alcalde de Sevilla confirma que las obras del tranvibús al Duque «ya han comenzado»

Uno de los grandes proyectos que afrontará el Ayuntamiento de Sevilla en este nuevo curso político recién comenzado será el inicio de los trabajos de reurbanización del eje entre la Puerta Osario y la Plaza del Duque que van a permitir la entrada de la segunda línea del tranvibús al Casco Antiguo desde la estación de Santa Justa. En un principio, la previsión municipal era que esta actuación arrancará el pasado mes de julio, aunque finalmente se fijó la fecha exacta para la tercera semana del mes de septiembre. El pasado viernes, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, confirmó que esa era la idea que seguían manejando y hoy, el alcalde José Luis Sanz, ha confirmado que «las obras ya han empezado».

En concreto, y durante su participación en la primera visita a la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar, el primero edil hispalense ha sido muy claro al asegurar que la intervención ya está en marcha, respondiendo así a las críticas del grupo municipal del PSOE que ha afirmado lo contrario y ha acusado al gobierno municipal de «un nuevo retraso» en la ejecución de este nuevo medio de transporte. «Supongo que el PSOE, como ha hecho tan pocas obras a lo largo de estos ocho años, puede pensar que una obra empieza ya con una máquina pegando porrazos, pero no es así», ha señalado Sanz a preguntas de los periodistas.

En este mismo sentido, el alcalde ha insistido en que «el hecho de que una obra empiece no quiere decir que el primer día tenga que haber allí una máquina allí pegando porrazos». Al respecto, ha aclarado que «desde ayer (por el lunes) hay técnicos de la Delegación de Movilidad y operarios de la empresa adjudicataria de los trabajos que están viendo 'in situ' algunos aspectos de la ejecución de esa obra». Entre ellos, y según ha confirmado, se encuentran decisiones como «dónde hay que plaquear o dónde hay que hacer determinadas instalaciones». Unos trabajos previos que, a juicio del primer edil, constatan el arranque de estos trabajos.